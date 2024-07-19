https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960661091.html

Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича

Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024

Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича

Государственный обвинитель запросил 18 лет лет колонии для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:28

2024-07-19T11:28

2024-07-19T11:42

происшествия

эван гершкович

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Государственный обвинитель запросил 18 лет лет колонии для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского облсуда."В ходе прений сторон сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь.

https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html

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2024

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происшествия, эван гершкович, россия