https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960661091.html
Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича
Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича
Государственный обвинитель запросил 18 лет лет колонии для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:28
2024-07-19T11:28
2024-07-19T11:42
происшествия
эван гершкович
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Государственный обвинитель запросил 18 лет лет колонии для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского облсуда."В ходе прений сторон сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь.
https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html
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происшествия, эван гершкович, россия
Происшествия, Эван Гершкович, Россия
Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича
Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича по делу о шпионаже