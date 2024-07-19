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В Екатеринбурге начались прения сторон по делу журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
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09:18 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960629439.html
В Екатеринбурге начались прения сторон по делу журналиста WSJ Гершковича
В Екатеринбурге начались прения сторон по делу журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
В Екатеринбурге начались прения сторон по делу журналиста WSJ Гершковича
Прения сторон начались в Свердловском областном суде по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича о шпионаже, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:18
2024-07-19T09:18
эван гершкович
свердловский областной суд
центральное разведывательное управление (цру)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прения сторон начались в Свердловском областном суде по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича о шпионаже, сообщила пресс-секретарь суда. "Судья зашла в зал. Начались прения сторон", - сказала пресс-секретарь журналистам. Заседание, как и ранее, проходит в закрытом режиме. В суд пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал его не пустили. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926306497.html
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955672912.html
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эван гершкович, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру)
Эван Гершкович, Свердловский областной суд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Екатеринбурге начались прения сторон по делу журналиста WSJ Гершковича

В Екатеринбурге начались прения сторон по делу журналиста Гершковича о шпионаже

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прения сторон начались в Свердловском областном суде по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича о шпионаже, сообщила пресс-секретарь суда.
«
"Судья зашла в зал. Начались прения сторон", - сказала пресс-секретарь журналистам.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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9 февраля, 03:13
Заседание, как и ранее, проходит в закрытом режиме. В суд пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал его не пустили.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах
26 июня, 18:24
 
Эван ГершковичСвердловский областной судЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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