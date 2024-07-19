Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года, заявил адвокат
Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме 14 лет и 9 месяцев
© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Приговоренный к 16 годам колонии строго режима за шпионаж журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович может пробыть в колонии 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года, при учете проведенного времени в СИЗО, сказал РИА Новости адвокат Олег Матюнин.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом журналист провел под стражей 15 месяцев
По словам адвоката, время, отбытое в СИЗО, будет зачтено в срок лишения свободы в колонии строгого режима из расчета один к одному.
"Гершкович находился под стражей примерно с 1 апреля 2023 года. Поэтому назначенные 16 лет истекают 1 апреля 2039 года", - сказал эксперт
Матюнин добавил, что шпионаж является особо тяжким преступлением. По такой статье УДО может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее двух третей назначенного судом срока.
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"Две третьих от срока (к которому был приговорен Гершкович - ред.) составляют чуть более десяти лет и шести месяцев. Следовательно, вопрос об УДО может быть поставлен не ранее 2033 года", - заключил адвокат.
По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники.
Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне заявил на пресс-конференции, что у следствия есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы находятся в контакте по поводу возможности обмена.