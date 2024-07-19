https://ria.ru/20240719/gershkovich--1960841611.html

Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года, заявил адвокат

Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года, заявил адвокат - РИА Новости, 19.07.2024

Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года, заявил адвокат

Приговоренный к 16 годам колонии строго режима за шпионаж журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович может пробыть в колонии 14 лет и 9 месяцев, до... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T21:33

2024-07-19T21:33

2024-07-19T21:33

свердловская область

эван гершкович

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловский областной суд

центральное разведывательное управление (цру)

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Приговоренный к 16 годам колонии строго режима за шпионаж журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович может пробыть в колонии 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года, при учете проведенного времени в СИЗО, сказал РИА Новости адвокат Олег Матюнин. В пятницу Свердловский областной суд приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом журналист провел под стражей 15 месяцев По словам адвоката, время, отбытое в СИЗО, будет зачтено в срок лишения свободы в колонии строгого режима из расчета один к одному. "Гершкович находился под стражей примерно с 1 апреля 2023 года. Поэтому назначенные 16 лет истекают 1 апреля 2039 года", - сказал эксперт Матюнин добавил, что шпионаж является особо тяжким преступлением. По такой статье УДО может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее двух третей назначенного судом срока. "Две третьих от срока (к которому был приговорен Гершкович - ред.) составляют чуть более десяти лет и шести месяцев. Следовательно, вопрос об УДО может быть поставлен не ранее 2033 года", - заключил адвокат. По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне заявил на пресс-конференции, что у следствия есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы находятся в контакте по поводу возможности обмена.

https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960828521.html

https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960821642.html

https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960699955.html

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свердловская область, эван гершкович, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), общество