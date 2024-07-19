https://ria.ru/20240719/genprokuror-1960687431.html
Российские прокуроры 1 сентября придут на школьные линейки в регионах
Российские прокуроры 1 сентября придут на школьные линейки в регионах - РИА Новости, 19.07.2024
Российские прокуроры 1 сентября придут на школьные линейки в регионах
Прокуроры проследят за сборами в школу, а 1 сентября посетят школьные линейки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:39
2024-07-19T12:39
2024-07-19T17:09
общество
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Прокуроры проследят за сборами в школу, а 1 сентября посетят школьные линейки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "По поручению генпрокурора России 1 сентября прокуроры регионов посетят торжественные линейки в школах, в том числе открывающихся после длительного строительства и ремонта", — говорится в релизе.Кроме того, генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и не допустить необоснованного завышения цен на школьную продукцию. Прокуроры оценят не только законность действий продавцов и производителей товара, но и полноту принятых местными властями мер по стабилизации ценообразования.На особый контроль надзорное ведомство поставило соблюдение порядка приема в школы и детские сады. В частности, речь идет об учете детей в информационных системах дошкольного образования, приоритетности зачисления детей льготных категорий и преимущественном приеме братьев и сестер в одну организацию, комплектовании профильных 10-11 классов и обоснованности отказов в переводе в них. Помимо этого, прокуроры проверят работу органов социальной защиты при подготовке к школе детей из многодетных и социально уязвимых категорий семей, участников СВО. Под надзор ведомство взяло также финансирование и ход работ по капитальному и косметическому ремонту зданий, их техническому оснащению, закупке учебной и методической литературы. По каждому факту нарушения сроков и отставания от утвержденного графика, ослабления контроля заказчиков за ходом работ и отсутствия претензионной работы с недобросовестными подрядчиками прокуроры примут исчерпывающие меры реагирования.
https://ria.ru/20240328/shkola-1936388820.html
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общество, россия, игорь краснов
Общество, Россия, Игорь Краснов
Российские прокуроры 1 сентября придут на школьные линейки в регионах
Генпрокурор Краснов поручил проверить подготовку школ к новому учебному году
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Прокуроры проследят за сборами в школу, а 1 сентября посетят школьные линейки, сообщила пресс-служба
надзорного ведомства.
"По поручению генпрокурора России
1 сентября прокуроры регионов посетят торжественные линейки в школах, в том числе открывающихся после длительного строительства и ремонта", — говорится в релизе.
Кроме того, генпрокурор Игорь Краснов
поручил проверить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и не допустить необоснованного завышения цен на школьную продукцию. Прокуроры оценят не только законность действий продавцов и производителей товара, но и полноту принятых местными властями мер по стабилизации ценообразования.
На особый контроль надзорное ведомство поставило соблюдение порядка приема в школы и детские сады. В частности, речь идет об учете детей в информационных системах дошкольного образования, приоритетности зачисления детей льготных категорий и преимущественном приеме братьев и сестер в одну организацию, комплектовании профильных 10-11 классов и обоснованности отказов в переводе в них.
Помимо этого, прокуроры проверят работу органов социальной защиты при подготовке к школе детей из многодетных и социально уязвимых категорий семей, участников СВО.
Под надзор ведомство взяло также финансирование и ход работ по капитальному и косметическому ремонту зданий, их техническому оснащению, закупке учебной и методической литературы.
По каждому факту нарушения сроков и отставания от утвержденного графика, ослабления контроля заказчиков за ходом работ и отсутствия претензионной работы с недобросовестными подрядчиками прокуроры примут исчерпывающие меры реагирования.