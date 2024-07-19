Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ
Politico: делегация Израиля не приехала на переговоры о прекращении огня в Газе
© AP Photo / Leo CorreaВид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот
© AP Photo / Leo Correa
Вид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
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"Израильская делегация, принимающая участие в переговорах о прекращении войны в секторе Газа, решила не участвовать на этой неделе в переговорах на поздней стадии, что разочаровало официальных лиц США, которые считают, что стороны близки к соглашению", — говорится в статье.
Где должна была состояться встреча, издание не уточнило.
Израиль не дал никаких комментариев по этому поводу. И хотя в администрации президента Джо Байдена решение Тель-Авива не считают провальным для процесса переговоров, многие американские чиновники разочарованы этим поступком.
В июле Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля выдвинул новый план по урегулированию конфликта.
По израильским официальным данным, ХАМАС до сих пор удерживает 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена удалось освободить 135 человек, включая погибших, тела которых были вывезены из анклава.