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Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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12:35 19.07.2024 (обновлено: 16:56 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html
Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ
Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ
Израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:35
2024-07-19T16:56
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. &quot;Израильская делегация, принимающая участие в переговорах о прекращении войны в секторе Газа, решила не участвовать на этой неделе в переговорах на поздней стадии, что разочаровало официальных лиц США, которые считают, что стороны близки к соглашению&quot;, — говорится в статье.Где должна была состояться встреча, издание не уточнило.Израиль не дал никаких комментариев по этому поводу. И хотя в администрации президента Джо Байдена решение Тель-Авива не считают провальным для процесса переговоров, многие американские чиновники разочарованы этим поступком. В июле Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля выдвинул новый план по урегулированию конфликта. По израильским официальным данным, ХАМАС до сих пор удерживает 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена удалось освободить 135 человек, включая погибших, тела которых были вывезены из анклава.
https://ria.ru/20240712/netanjahu-1959247647.html
https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html
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израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ

Politico: делегация Израиля не приехала на переговоры о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Leo CorreaВид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот
Вид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Вид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Израильская делегация не приехала на переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
«

"Израильская делегация, принимающая участие в переговорах о прекращении войны в секторе Газа, решила не участвовать на этой неделе в переговорах на поздней стадии, что разочаровало официальных лиц США, которые считают, что стороны близки к соглашению", — говорится в статье.

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Где должна была состояться встреча, издание не уточнило.
Израиль не дал никаких комментариев по этому поводу. И хотя в администрации президента Джо Байдена решение Тель-Авива не считают провальным для процесса переговоров, многие американские чиновники разочарованы этим поступком.
В июле Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля выдвинул новый план по урегулированию конфликта.
По израильским официальным данным, ХАМАС до сих пор удерживает 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена удалось освободить 135 человек, включая погибших, тела которых были вывезены из анклава.
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