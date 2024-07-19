Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gaza-1960619863.html
Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы
Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы
Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что США хотят вернуть заложников из Газы, он ожидает возвращения сограждан до того, как станет президентом, иначе... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:05
2024-07-19T07:05
в мире
сша
дональд трамп
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960617191_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4c7731b2b7577328b958a185f30d8ad.jpg
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что США хотят вернуть заложников из Газы, он ожидает возвращения сограждан до того, как станет президентом, иначе придется заплатить "очень высокую цену". "Мы хотим вернуть наших заложников, и им лучше вернуться до того, как я вступлю в должность, иначе вам придется заплатить очень большую цену", – сказал Трамп на съезде республиканцев. Экс-президент при этом не упомянул, кто именно заплатит "высокую цену", если заложники не возвратятся домой до начала его возможного нового срока.
https://ria.ru/20240719/kndr-1960618787.html
сша
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960617191_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6448d7ad5bdf04aed7338a3fdea29351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, США, Дональд Трамп, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы

Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не отпустят до его избрания

© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что США хотят вернуть заложников из Газы, он ожидает возвращения сограждан до того, как станет президентом, иначе придется заплатить "очень высокую цену".
"Мы хотим вернуть наших заложников, и им лучше вернуться до того, как я вступлю в должность, иначе вам придется заплатить очень большую цену", – сказал Трамп на съезде республиканцев.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
Вчера, 06:49
Экс-президент при этом не упомянул, кто именно заплатит "высокую цену", если заложники не возвратятся домой до начала его возможного нового срока.
 
В миреСШАДональд ТрампСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала