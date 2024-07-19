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Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы

Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп заявил, что США хотят вернуть заложников из Газы

Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что США хотят вернуть заложников из Газы, он ожидает возвращения сограждан до того, как станет президентом, иначе... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:05

2024-07-19T07:05

2024-07-19T07:05

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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что США хотят вернуть заложников из Газы, он ожидает возвращения сограждан до того, как станет президентом, иначе придется заплатить "очень высокую цену". "Мы хотим вернуть наших заложников, и им лучше вернуться до того, как я вступлю в должность, иначе вам придется заплатить очень большую цену", – сказал Трамп на съезде республиканцев. Экс-президент при этом не упомянул, кто именно заплатит "высокую цену", если заложники не возвратятся домой до начала его возможного нового срока.

https://ria.ru/20240719/kndr-1960618787.html

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сектор газа

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в мире, сша, дональд трамп, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина