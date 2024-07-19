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Более 20 тысяч объектов оформили по гаражной амнистии в МО - РИА Новости, 19.07.2024
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Новости Подмосковья
 
20:09 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/garazh-1960829777.html
Более 20 тысяч объектов оформили по гаражной амнистии в МО
Более 20 тысяч объектов оформили по гаражной амнистии в МО - РИА Новости, 19.07.2024
Более 20 тысяч объектов оформили по гаражной амнистии в МО
С начала действия закона о гаражной амнистии жители Московской области зарегистрировали более 20,2 тысячи объектов недвижимости. Среди них более 13,8 тысячи... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:09
2024-07-19T20:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С начала действия закона о гаражной амнистии жители Московской области зарегистрировали более 20,2 тысячи объектов недвижимости. Среди них более 13,8 тысячи участков и 6,3 тысячи гаражей. Общая площадь составляет порядка 334 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил 360.ru.Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, заявление на оформление незарегистрированных гаражей и земель по упрощенной схеме можно подать до 1 сентября 2026 года.Она добавила, что в регионе есть устойчивый рост числа зарегистрированных объектов в рамках проведения гаражной амнистии. С начала года в регионе зарегистрировали 6,4 тысячи объектов недвижимости – на две тысячи больше, чем в 2023 году.Самовольные постройки и объекты на садовых участках и землях под индивидуальную жилищную застройку не могут участвовать в программе гаражной амнистии.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 20 тысяч объектов оформили по гаражной амнистии в МО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГаражи
Гаражи - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С начала действия закона о гаражной амнистии жители Московской области зарегистрировали более 20,2 тысячи объектов недвижимости. Среди них более 13,8 тысячи участков и 6,3 тысячи гаражей. Общая площадь составляет порядка 334 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил 360.ru.
Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, заявление на оформление незарегистрированных гаражей и земель по упрощенной схеме можно подать до 1 сентября 2026 года.
Она добавила, что в регионе есть устойчивый рост числа зарегистрированных объектов в рамках проведения гаражной амнистии. С начала года в регионе зарегистрировали 6,4 тысячи объектов недвижимости – на две тысячи больше, чем в 2023 году.
Самовольные постройки и объекты на садовых участках и землях под индивидуальную жилищную застройку не могут участвовать в программе гаражной амнистии.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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