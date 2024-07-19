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Во Франции загорелось поле на демонстрации после применения гранат с газом - РИА Новости, 19.07.2024
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19:46 19.07.2024 (обновлено: 21:49 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/frantsiya-1960826098.html
Во Франции загорелось поле на демонстрации после применения гранат с газом
Во Франции загорелось поле на демонстрации после применения гранат с газом - РИА Новости, 19.07.2024
Во Франции загорелось поле на демонстрации после применения гранат с газом
Пожар охватил поле во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны после применения гранат со слезоточивым газом против демонстрантов, протестующих из-за... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:46
2024-07-19T21:49
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Пожар охватил поле во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны после применения гранат со слезоточивым газом против демонстрантов, протестующих из-за строительства водохранилищ, сообщает префектура департамента Вьенна."Манифестации: после того как жандармы вынесли предупреждение и применили гранаты со слезоточивым газом, на поле в Минье-Оксанс вспыхнул пожар", - пишет префектура в соцсети X.Манифестация не была санкционирована властями. Демонстрантов призвали покинуть сектор, для тушения огня были задействованы бригады пожарных.Позднее префектура сообщила, что огонь удалось взять под контроль, в результате пожара пострадали шесть гектаров стерни. Пострадавших нет, участники акции покидают зону возгорания.Издание Figaro сообщало в четверг о демонстрации против ирригационных водохранилищ, прошедшей на западе Франции в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры. На субботу также запланирована манифестация в порту Ля-Рошель по призыву коллектива Bassines Non Merci, движения "Восстание земли" и эко-активистов из Extinction Rébellion.
https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960819745.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции загорелось поле на демонстрации после применения гранат с газом

В Минье-Оксанс загорелось поле на демонстрации после применения гранат с газом

© Préfet de la Vienne/XЛиквидация пожара на поле во французской коммуне Минье-Оксанс, произошедшего после применения гранат со слезоточивым газом против демонстрантов, протестующих из-за строительства водохранилищ во Франции. 19 июля 2024
Ликвидация пожара на поле во французской коммуне Минье-Оксанс, произошедшего после применения гранат со слезоточивым газом против демонстрантов, протестующих из-за строительства водохранилищ во Франции. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Préfet de la Vienne/X
Ликвидация пожара на поле во французской коммуне Минье-Оксанс, произошедшего после применения гранат со слезоточивым газом против демонстрантов, протестующих из-за строительства водохранилищ во Франции. 19 июля 2024
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Пожар охватил поле во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны после применения гранат со слезоточивым газом против демонстрантов, протестующих из-за строительства водохранилищ, сообщает префектура департамента Вьенна.
"Манифестации: после того как жандармы вынесли предупреждение и применили гранаты со слезоточивым газом, на поле в Минье-Оксанс вспыхнул пожар", - пишет префектура в соцсети X.
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Манифестация не была санкционирована властями. Демонстрантов призвали покинуть сектор, для тушения огня были задействованы бригады пожарных.
Позднее префектура сообщила, что огонь удалось взять под контроль, в результате пожара пострадали шесть гектаров стерни. Пострадавших нет, участники акции покидают зону возгорания.
Издание Figaro сообщало в четверг о демонстрации против ирригационных водохранилищ, прошедшей на западе Франции в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры. На субботу также запланирована манифестация в порту Ля-Рошель по призыву коллектива Bassines Non Merci, движения "Восстание земли" и эко-активистов из Extinction Rébellion.
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