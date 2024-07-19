Рейтинг@Mail.ru
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/frantsiya-1960688244.html
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой - РИА Новости, 19.07.2024
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой
Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:41
2024-07-19T12:41
в мире
технологии
франция
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960672471_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a09e841180fb38a12c51d49dffedabe9.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой стал результатом кибератаки. "Anssi было проинформировано... об IT-сбое, затронувшем множество организаций по всему миру. Команды (службы) полностью мобилизованы для... поддержки пострадавших организаций во Франции и совместно с заинтересованными издателями стремятся понять причину этого сбоя. На данный момент нет никаких доказательств того, что сбой является результатом кибератаки", - говорится в сообщении службы, отправленном агентству. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
https://ria.ru/20240719/aeroport-1960686893.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960672471_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_986a06e843bc1fc6a4450fe1c9c62cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, франция, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Франция, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой

Агентство Anssi: нет доказательств, что глобальный сбой вызван кибератакой

© AP Photo / Stefanie DazioПассажирка в международном аэропорту во время задержки рейса
Пассажирка в международном аэропорту во время задержки рейса - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Stefanie Dazio
Пассажирка в международном аэропорту во время задержки рейса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой стал результатом кибератаки.
"Anssi было проинформировано... об IT-сбое, затронувшем множество организаций по всему миру. Команды (службы) полностью мобилизованы для... поддержки пострадавших организаций во Франции и совместно с заинтересованными издателями стремятся понять причину этого сбоя. На данный момент нет никаких доказательств того, что сбой является результатом кибератаки", - говорится в сообщении службы, отправленном агентству.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Сотрудник правоохранительных оганов Германии в аэропорту Кельна - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн
Вчера, 12:37
 
В миреТехнологииФранцияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала