https://ria.ru/20240719/frantsiya-1960688244.html

Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой

Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой - РИА Новости, 19.07.2024

Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой

Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:41

2024-07-19T12:41

2024-07-19T12:41

в мире

технологии

франция

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960672471_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a09e841180fb38a12c51d49dffedabe9.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой стал результатом кибератаки. "Anssi было проинформировано... об IT-сбое, затронувшем множество организаций по всему миру. Команды (службы) полностью мобилизованы для... поддержки пострадавших организаций во Франции и совместно с заинтересованными издателями стремятся понять причину этого сбоя. На данный момент нет никаких доказательств того, что сбой является результатом кибератаки", - говорится в сообщении службы, отправленном агентству. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/aeroport-1960686893.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, франция, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний