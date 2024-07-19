https://ria.ru/20240719/frantsiya-1960688244.html
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой - РИА Новости, 19.07.2024
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой
Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:41
2024-07-19T12:41
2024-07-19T12:41
в мире
технологии
франция
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой стал результатом кибератаки. "Anssi было проинформировано... об IT-сбое, затронувшем множество организаций по всему миру. Команды (службы) полностью мобилизованы для... поддержки пострадавших организаций во Франции и совместно с заинтересованными издателями стремятся понять причину этого сбоя. На данный момент нет никаких доказательств того, что сбой является результатом кибератаки", - говорится в сообщении службы, отправленном агентству. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
https://ria.ru/20240719/aeroport-1960686893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, франция, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Франция, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Во Франции не увидели признаков того, что всемирный сбой вызван кибератакой
Агентство Anssi: нет доказательств, что глобальный сбой вызван кибератакой
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi) Франции заявило агентству Франс Пресс об отсутствии доказательств того, что массовый сбой стал результатом кибератаки.
"Anssi было проинформировано... об IT-сбое, затронувшем множество организаций по всему миру. Команды (службы) полностью мобилизованы для... поддержки пострадавших организаций во Франции и совместно с заинтересованными издателями стремятся понять причину этого сбоя. На данный момент нет никаких доказательств того, что сбой является результатом кибератаки", - говорится в сообщении службы, отправленном агентству.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.