https://ria.ru/20240719/fosagro-1960850350.html

"ФосАгро" модернизирует филиал МАУ в Апатитах

"ФосАгро" модернизирует филиал МАУ в Апатитах - РИА Новости, 19.07.2024

"ФосАгро" модернизирует филиал МАУ в Апатитах

Компания "ФосАгро", являющаяся одним из ключевых партнеров правительства Мурманской области, планирует масштабную модернизацию филиала Мурманского арктического... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:47

2024-07-19T22:47

2024-07-19T22:47

мурманская область

мурманская область

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930151380_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_4dfcdcf1802c536aab4e61c8a1d7e930.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компания "ФосАгро", являющаяся одним из ключевых партнеров правительства Мурманской области, планирует масштабную модернизацию филиала Мурманского арктического университета в Апатитах с общим объемом инвестиций порядка 3 миллиарда рублей в ближайшие несколько лет, сообщил губернатор области Андрей Чибис в ходе заседания Наблюдательного совета МАУ, которое прошло под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. По словам Чибиса, которые приводит Мининформполитики области, проект позволит открыть новые направления, увеличить количество бюджетных мест на очной форме обучения и обеспечить прирост численности студентов. Губернатор поблагодарил Мантурова за поддержку в перезапуске системы высшего образования в Мурманской области и выразил признательность за поручение выделить дополнительное финансирование вузу в размере более миллиарда рублей на реализацию важнейших проектов – создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. "Университет привлекает средства, для того чтобы реализовать те направления, которые мы обсуждали в прошлом году, в том числе по созданию берегового центра обучения по всем требованиям Минтранса. Это дорогостоящее, но очень важное и востребованное направление, для того чтобы в учебном заведении такой центр был, чтобы не отправлять специалистов на Дальний Восток, где такой центр уже есть, а использовать эти возможности в университете", – приводятся слова Мантурова на сайте правительства РФ. Как отметил Чибис, первая приемная кампания единого Мурманского арктического университета успешно завершилась 100% набором абитуриентов. "Мы не просто сохранили все направления, которые были в двух университетах ранее, но и открыли новые. А количество обучающихся с момента объединения выросло на 700 человек и составляет по последним данным более 6,7 тысячи студентов", – цитирует Мининформполитики области слова губернатора. Докладывая о совместной работе с компанией "ФосАгро", ректор МАУ Ирина Шадрина сообщила, что в Апатитском филиале по 29 образовательным программам обучаются 1200 студентов, в этом году для поступления доступно еще более 400 мест. "При всесторонней поддержке правительства Мурманской области выстроена эффективная модель сотрудничества между Мурманским арктическим университетом и компанией "ФосАгро". Она включает совместную разработку образовательных программ, систему наставничества, раннюю профориентацию, прохождение всех видов практик на предприятии, меры поддержки студентов и трудоустройство", – уточнила ректор. Среди ключевых итогов взаимодействия Шадрина назвала высокий процент студентов, которые проходят практику и устраиваются по специальности в компанию-партнер университета. На текущий момент показатели составляют 70% и 80%. Более 200 студентов вошли в программу раннего трудоустройства. В свою очередь, директор Кировского филиала АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро", Андрей Абрашитов отметил на заседании, что в рамках соглашения о сотрудничестве между вузом и Кировским филиалом АО "Апатит" за минувшие три года проведено техническое перевооружение кафедр горного дела, наук о Земле и природообустройства, проведена реконструкция фасадов и помещений корпусов вуза, преобразилась территория университетского кампуса. "Качество подготовки выпускников филиала МАУ в Апатитах соответствует самым высоким требованиям. Вместе с тем, мы продолжаем чувствовать нехватку специалистов по целому ряду специальностей. Мы надеемся, что в Апатитах будет создана передовая в масштабах страны высшая школа подготовки горных инженеров",- приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20240708/zapolyare-1958291819.html

https://ria.ru/20240719/manturov-1960847028.html

https://ria.ru/20240719/murmansk-1960780038.html

мурманская область

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мурманская область, денис мантуров