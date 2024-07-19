https://ria.ru/20240719/finlyandiya-1960796089.html

В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке

В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке - РИА Новости, 19.07.2024

В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке

Погранохрана Финляндии сообщила на своем сайте о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией моторной лодкой. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:23

2024-07-19T17:23

2024-07-19T23:12

финляндия

россия

северная карелия (финляндия)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955907762_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2af8605d92b1a5068584212622814e48.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Погранохрана Финляндии сообщила на своем сайте о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией моторной лодкой. "Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с Россией. — Прим. ред.). Моторная лодка и ее пассажиры пересекли границу из России в Финляндию, а затем вернулись в Россию", — сказано в сообщении пограничной охраны. Лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии, уточняют пограничники. Погранохрана начала предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы. В связи с инцидентом пограничный комиссар региона Северная Карелия поддерживает контакт с российским коллегой. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960039765.html

финляндия

россия

северная карелия (финляндия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, северная карелия (финляндия), в мире