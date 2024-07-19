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В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке - РИА Новости, 19.07.2024
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17:23 19.07.2024 (обновлено: 23:12 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/finlyandiya-1960796089.html
В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке
В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке - РИА Новости, 19.07.2024
В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке
Погранохрана Финляндии сообщила на своем сайте о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией моторной лодкой. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:23
2024-07-19T23:12
финляндия
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северная карелия (финляндия)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Погранохрана Финляндии сообщила на своем сайте о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией моторной лодкой. "Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с Россией. — Прим. ред.). Моторная лодка и ее пассажиры пересекли границу из России в Финляндию, а затем вернулись в Россию", — сказано в сообщении пограничной охраны. Лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии, уточняют пограничники. Погранохрана начала предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы. В связи с инцидентом пограничный комиссар региона Северная Карелия поддерживает контакт с российским коллегой. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960039765.html
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финляндия, россия, северная карелия (финляндия), в мире
Финляндия, Россия, Северная Карелия (Финляндия), В мире
В Финляндии заявили о пересечении границы с Россией на моторной лодке

Погранохрана Финляндии: границу с Россией незаконно пересекли на моторной лодке

© Фото : Raja RajavartiolaitosПатрульный корабль Пограничной службы Финляндии
Патрульный корабль Пограничной службы Финляндии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Raja Rajavartiolaitos
Патрульный корабль Пограничной службы Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Погранохрана Финляндии сообщила на своем сайте о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией моторной лодкой.
"Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с Россией. — Прим. ред.). Моторная лодка и ее пассажиры пересекли границу из России в Финляндию, а затем вернулись в Россию", — сказано в сообщении пограничной охраны.
Лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии, уточняют пограничники. Погранохрана начала предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы. В связи с инцидентом пограничный комиссар региона Северная Карелия поддерживает контакт с российским коллегой.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
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