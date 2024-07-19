https://ria.ru/20240719/fanfik-1960755594.html
"Фикбук" заблокирует ЛГБТ*-контент в России
"Фикбук" заблокирует ЛГБТ*-контент в России - РИА Новости, 19.07.2024
"Фикбук" заблокирует ЛГБТ*-контент в России
Крупнейший русскоязычный сайт фанфиков "Книга фанфиков" ("Фикбук") согласился заблокировать ЛГБТ*-контент для пользователей из России, сообщение об этом... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:36
2024-07-19T15:36
2024-07-19T15:36
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупнейший русскоязычный сайт фанфиков "Книга фанфиков" ("Фикбук") согласился заблокировать ЛГБТ*-контент для пользователей из России, сообщение об этом появилось в Telegram-канале сообщества. Ранее 12 июля Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту. "Работы с направленностями "Слэш" и "Фемслэш" будут недоступны из РФ. Популярное по направленностям "Слэш" и "Фемслэш", а также некоторые метки будут недоступны из РФ", — говорится в сообщении. Создатели ресурса подчеркнули, что работы, оценки и комментарии останутся видны их авторам. "Этими мерами мы полностью соблюдаем законы РФ и рассчитываем, что они приведут к снятию блокировки", — заключили в сообществе. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Однако владельцы платформы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке, так как движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено. * Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
https://ria.ru/20240716/feyki-1959977269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_16b489a2e9aef7dfb30643d01c266ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Фикбук" заблокирует ЛГБТ*-контент в России
"Фикбук" ограничит доступ к запрещенному контенту после требований РКН
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупнейший русскоязычный сайт фанфиков "Книга фанфиков" ("Фикбук") согласился заблокировать ЛГБТ*-контент для пользователей из России, сообщение об этом появилось в Telegram-канале сообщества.
Ранее 12 июля Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту.
"Работы с направленностями "Слэш" и "Фемслэш" будут недоступны из РФ. Популярное по направленностям "Слэш" и "Фемслэш", а также некоторые метки будут недоступны из РФ", — говорится в сообщении.
Создатели ресурса подчеркнули, что работы, оценки и комментарии останутся видны их авторам.
"Этими мерами мы полностью соблюдаем законы РФ и рассчитываем, что они приведут к снятию блокировки", — заключили в сообществе.
Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Однако владельцы платформы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор
ограничит доступ к площадке, так как движение ЛГБТ* признано в РФ
экстремистским и запрещено.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.