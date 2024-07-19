https://ria.ru/20240719/fanfik-1960755594.html

"Фикбук" заблокирует ЛГБТ*-контент в России

"Фикбук" заблокирует ЛГБТ*-контент в России - РИА Новости, 19.07.2024

"Фикбук" заблокирует ЛГБТ*-контент в России

Крупнейший русскоязычный сайт фанфиков "Книга фанфиков" ("Фикбук") согласился заблокировать ЛГБТ*-контент для пользователей из России, сообщение об этом... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:36

2024-07-19T15:36

2024-07-19T15:36

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупнейший русскоязычный сайт фанфиков "Книга фанфиков" ("Фикбук") согласился заблокировать ЛГБТ*-контент для пользователей из России, сообщение об этом появилось в Telegram-канале сообщества. Ранее 12 июля Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту. "Работы с направленностями "‎Слэш"‎ и "‎Фемслэш" будут недоступны из РФ. Популярное по направленностям "‎Слэш"‎ и "‎Фемслэш", а также некоторые метки будут недоступны из РФ", — говорится в сообщении. Создатели ресурса подчеркнули, что работы, оценки и комментарии останутся видны их авторам. "Этими мерами мы полностью соблюдаем законы РФ и рассчитываем, что они приведут к снятию блокировки", — заключили в сообществе. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Однако владельцы платформы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке, так как движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено. * Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20240716/feyki-1959977269.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)