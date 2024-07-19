https://ria.ru/20240719/evrosoyuz-1960612493.html

ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто

ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.07.2024

ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто

Евросоюз только копирует позицию США по вопросу Украины, что является проблемой, поскольку Брюсселю нужно выработать свою стратегию, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:07

2024-07-19T05:07

2024-07-19T05:07

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ООН, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз только копирует позицию США по вопросу Украины, что является проблемой, поскольку Брюсселю нужно выработать свою стратегию, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Соединенные Штаты - по крайней мере нынешняя администрация - представляют провоенную позицию. Европейский союз не представляет ничего, но копирует США, и это является проблемой. Так что мы призываем себя, мы призываем Европейский союз разработать собственную стратегию", - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН. Сийярто отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, кто готов заниматься продвижением мира и завершением украинского конфликта.

https://ria.ru/20240714/evropa-1959647461.html

сша

венгрия

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в мире, сша, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, оон, евросоюз