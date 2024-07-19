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ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.07.2024
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05:07 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/evrosoyuz-1960612493.html
ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто
ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.07.2024
ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто
Евросоюз только копирует позицию США по вопросу Украины, что является проблемой, поскольку Брюсселю нужно выработать свою стратегию, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:07
2024-07-19T05:07
в мире
сша
венгрия
украина
петер сийярто
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз только копирует позицию США по вопросу Украины, что является проблемой, поскольку Брюсселю нужно выработать свою стратегию, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Соединенные Штаты - по крайней мере нынешняя администрация - представляют провоенную позицию. Европейский союз не представляет ничего, но копирует США, и это является проблемой. Так что мы призываем себя, мы призываем Европейский союз разработать собственную стратегию", - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН. Сийярто отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, кто готов заниматься продвижением мира и завершением украинского конфликта.
https://ria.ru/20240714/evropa-1959647461.html
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в мире, сша, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, оон, евросоюз
В мире, США, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ООН, Евросоюз
ЕС копирует позицию США по Украине, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии: Евросоюз копирует США по Украине и это является проблемой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз только копирует позицию США по вопросу Украины, что является проблемой, поскольку Брюсселю нужно выработать свою стратегию, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Соединенные Штаты - по крайней мере нынешняя администрация - представляют провоенную позицию. Европейский союз не представляет ничего, но копирует США, и это является проблемой. Так что мы призываем себя, мы призываем Европейский союз разработать собственную стратегию", - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сийярто сделал жесткое заявление о политиках ЕС
14 июля, 21:48
Сийярто отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, кто готов заниматься продвижением мира и завершением украинского конфликта.
 
В миреСШАВенгрияУкраинаПетер СийяртоВиктор ОрбанООНЕвросоюз
 
 
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