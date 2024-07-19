https://ria.ru/20240719/euroclear-1960716384.html

Euroclear переведет в фонд ЕС 1,55 миллиарда евро доходов от активов России

Euroclear переведет в фонд ЕС 1,55 миллиарда евро доходов от активов России - РИА Новости, 19.07.2024

Euroclear переведет в фонд ЕС 1,55 миллиарда евро доходов от активов России

Депозитарий Euroclear переведет в так называемый фонд ЕС для Украины около 1,55 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:51

2024-07-19T13:51

2024-07-19T16:44

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Депозитарий Euroclear переведет в так называемый фонд ЕС для Украины около 1,55 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов, сообщили в организации. "В июле Euroclear осуществит первый платеж в размере 1,55 миллиарда евро в Европейский фонд для Украины в соответствии с вступлением в силу постановления ЕС о непредвиденных доходах", — говорится в заявлении.Уточняется, что депозитарий дополнительно уплатит с этих доходов 836 миллионов евро корпоративных налогов в казну Бельгии.В организации также признали, что в первой половине этого года 3,4 из четырех миллиардов евро процентных поступлений поступили от иммобилизованных российских активов. При этом в Euroclear указали, что в последнее время получили несколько неблагоприятных для себя решений судов, где оспариваются санкции Евросоюза против российских резервов. "Различные стороны в России оспаривают применение санкций, идет значительное число разбирательств, в подавляющем большинстве случаев, в российских судах. Последствия для Euroclear пока остаются неопределенным", — сообщили в депозитарии.После начала российской военной операции страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В мае Совет ЕС утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине. Согласно документу, 90 процентов прибыли, которую депозитарии будут перечислять в бюджет союза дважды в год, пойдет в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи киевскому режиму. Еще десять процентов — на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины. Депозитарии также смогут оставлять себе десять процентов от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками. Первый пересмотр целей, на которые будут направлять российские доходы от активов, состоится до 1 января 2025 года. При этом Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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https://ria.ru/20240624/siyyarto-1955089752.html

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экономика, россия, украина, бельгия, сергей лавров, евросоюз, euroclear, g7, москва