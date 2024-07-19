https://ria.ru/20240719/essentuki-1960634400.html

В Ессентуках предотвратили теракт

В Ессентуках предотвратили теракт - РИА Новости, 19.07.2024

В Ессентуках предотвратили теракт

В Ессентуках задержали выходца из одной из стран Центральной Азии, который планировал устроить взрыв на автовокзале, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:49

2024-07-19T09:49

2024-07-19T11:36

происшествия

ессентуки

россия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Ессентуках задержали выходца из одной из стран Центральной Азии, который планировал устроить взрыв на автовокзале, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Террорист присягнул на верность главарю международной террористической организации и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.Для этого фигурант провел разведку на автовокзале, изучил время массового скопления людей и подобрал место для закладки самодельной бомбы. Кроме того, он приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, чтобы ее собрать, и спрятал все это в тайнике в съемном гараже.После теракта он планировал выехать в Сирию и примкнуть там к террористам.Сотрудникам ФСБ удалось своевременно выявить и задержать злоумышленника. Из устроенного им схрона изъяли компоненты взрывного устройства, дома у него нашли пропагандистские материалы террористического характера.На видео, опубликованном ФСБ, задержанный признался, что вступил в "Исламское государство"* и следовал его приказам.На кадрах оперативной съемки видно, как он делает покупки на строительном рынке, фотографирует плакаты на автовокзале и входит в арендованный гараж. Затем демонстрируется задержание: оперативники валят подозреваемого на дорогу и надевают наручники. Перед тем как отвести в автомобиль, один из силовиков заботливо надевает ему на голову слетевшую во время задержания бейсболку.Против мужчины возбудили уголовное дело о теракте.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240711/sizo-1958952256.html

https://ria.ru/20240718/terakt-1960394324.html

https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html

ессентуки

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Задержание боевика, готовившего взрыв на автовокзале в Ессентуках Боевик, готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках, признался, что планировал теракт по заданию запрещенного "Исламского государства" (видео публикует ФСБ). 2024-07-19T09:49 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ессентуки, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)