Ефимов: Москва почти вдвое ускорила предоставление земли в собственность
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Столица почти вдвое сократила время оказания государственных услуг по предоставлению гражданам и юридическим лицам земли в собственность, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сегодня на портале mos.ru представителям бизнеса и физическим лицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Мы продолжаем активную работу по совершенствованию их предоставления. Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина значительно – с 25 до 14 рабочих дней – сократили сроки оформления земельных участков в собственность", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Бесплатно получить земельный участок могут религиозные и общественные организации, члены НКО, собственники жилых домов, участков и помещений в многоквартирных домах. За госуслугой "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений" могут обратиться юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками объектов в столице. Для получения этих услуг заявителю нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что услуги по оформлению земельных участков в собственность являются востребованными у юридических и физических лиц - с начала года зафиксировано более тысячи обращений через портал.