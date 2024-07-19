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Ефимов: Москва почти вдвое ускорила предоставление земли в собственность - РИА Новости, 19.07.2024
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14:05 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/efimov-1960676432.html
Ефимов: Москва почти вдвое ускорила предоставление земли в собственность
Ефимов: Москва почти вдвое ускорила предоставление земли в собственность - РИА Новости, 19.07.2024
Ефимов: Москва почти вдвое ускорила предоставление земли в собственность
Столица почти вдвое сократила время оказания государственных услуг по предоставлению гражданам и юридическим лицам земли в собственность, рассказал заммэра... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:05
2024-07-19T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Столица почти вдвое сократила время оказания государственных услуг по предоставлению гражданам и юридическим лицам земли в собственность, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сегодня на портале mos.ru представителям бизнеса и физическим лицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Мы продолжаем активную работу по совершенствованию их предоставления. Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина значительно – с 25 до 14 рабочих дней – сократили сроки оформления земельных участков в собственность", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Бесплатно получить земельный участок могут религиозные и общественные организации, члены НКО, собственники жилых домов, участков и помещений в многоквартирных домах. За госуслугой "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений" могут обратиться юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками объектов в столице. Для получения этих услуг заявителю нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что услуги по оформлению земельных участков в собственность являются востребованными у юридических и физических лиц - с начала года зафиксировано более тысячи обращений через портал.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва почти вдвое ускорила предоставление земли в собственность

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Столица почти вдвое сократила время оказания государственных услуг по предоставлению гражданам и юридическим лицам земли в собственность, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сегодня на портале mos.ru представителям бизнеса и физическим лицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Мы продолжаем активную работу по совершенствованию их предоставления. Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина значительно – с 25 до 14 рабочих дней – сократили сроки оформления земельных участков в собственность", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Бесплатно получить земельный участок могут религиозные и общественные организации, члены НКО, собственники жилых домов, участков и помещений в многоквартирных домах. За госуслугой "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений" могут обратиться юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками объектов в столице. Для получения этих услуг заявителю нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что услуги по оформлению земельных участков в собственность являются востребованными у юридических и физических лиц - с начала года зафиксировано более тысячи обращений через портал.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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