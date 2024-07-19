https://ria.ru/20240719/efimov-1960605229.html
Ефимов: в Москве в спецсервисе 10 тысяч раз сверили границы участков КРТ
Ефимов: в Москве в спецсервисе 10 тысяч раз сверили границы участков КРТ - РИА Новости, 19.07.2024
Ефимов: в Москве в спецсервисе 10 тысяч раз сверили границы участков КРТ
В текущем году с помощью специального московского сервиса свыше 10 тысяч раз проверили, входят ли рассматриваемые земельные участки в границы комплексного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:06
2024-07-19T09:06
2024-07-19T10:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В текущем году с помощью специального московского сервиса свыше 10 тысяч раз проверили, входят ли рассматриваемые земельные участки в границы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Сервис проверки участков, подлежащих редевеломенту в столице, запустили на московском инвестиционном портале весной текущего года. "Им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные граждане. Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ. Он оказался востребован – на сегодня к нему обратились уже более 10 тысяч раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.При этом в сообщении уточняется, что свыше 4,2 тысячи запросов по проверке земель пришлось на участки в таких округах, как Северо-Восточный, Юго-Восточный и Южный.Чтобы воспользоваться сервисом проверки участков, достаточно будет пройти авторизацию на инвестпортале."После этого в специальном поле нужно ввести кадастровый номер участка или объекта капитального строительства. Затем система покажет, находится ли участок в границах территории для комплексного развития, и предоставит инструкцию по дальнейшим действиям", – приводятся в сообщении слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
https://ria.ru/20240707/efimov-1957939376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_c4c07999e6817b9620873b5637de163d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В текущем году с помощью специального московского сервиса свыше 10 тысяч раз проверили, входят ли рассматриваемые земельные участки в границы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Сервис проверки участков, подлежащих редевеломенту в столице, запустили на московском инвестиционном портале весной текущего года.
"Им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные граждане. Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ. Он оказался востребован – на сегодня к нему обратились уже более 10 тысяч раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
При этом в сообщении уточняется, что свыше 4,2 тысячи запросов по проверке земель пришлось на участки в таких округах, как Северо-Восточный, Юго-Восточный и Южный.
Чтобы воспользоваться сервисом проверки участков, достаточно будет пройти авторизацию на инвестпортале.
"После этого в специальном поле нужно ввести кадастровый номер участка или объекта капитального строительства. Затем система покажет, находится ли участок в границах территории для комплексного развития, и предоставит инструкцию по дальнейшим действиям", – приводятся в сообщении слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана
.