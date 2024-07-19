https://ria.ru/20240719/efimov-1960605229.html

Ефимов: в Москве в спецсервисе 10 тысяч раз сверили границы участков КРТ

Ефимов: в Москве в спецсервисе 10 тысяч раз сверили границы участков КРТ - РИА Новости, 19.07.2024

Ефимов: в Москве в спецсервисе 10 тысяч раз сверили границы участков КРТ

В текущем году с помощью специального московского сервиса свыше 10 тысяч раз проверили, входят ли рассматриваемые земельные участки в границы комплексного... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:06

2024-07-19T09:06

2024-07-19T10:18

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В текущем году с помощью специального московского сервиса свыше 10 тысяч раз проверили, входят ли рассматриваемые земельные участки в границы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Сервис проверки участков, подлежащих редевеломенту в столице, запустили на московском инвестиционном портале весной текущего года. "Им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные граждане. Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ. Он оказался востребован – на сегодня к нему обратились уже более 10 тысяч раз", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.При этом в сообщении уточняется, что свыше 4,2 тысячи запросов по проверке земель пришлось на участки в таких округах, как Северо-Восточный, Юго-Восточный и Южный.Чтобы воспользоваться сервисом проверки участков, достаточно будет пройти авторизацию на инвестпортале."После этого в специальном поле нужно ввести кадастровый номер участка или объекта капитального строительства. Затем система покажет, находится ли участок в границах территории для комплексного развития, и предоставит инструкцию по дальнейшим действиям", – приводятся в сообщении слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

https://ria.ru/20240707/efimov-1957939376.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы