https://ria.ru/20240719/efimov-1960604319.html

Ефимов: в московском ЮАО по реновации сдано 27 жилых комплексов

Ефимов: в московском ЮАО по реновации сдано 27 жилых комплексов - РИА Новости, 19.07.2024

Ефимов: в московском ЮАО по реновации сдано 27 жилых комплексов

В столичном ЮАО под заселение жильцов с начала реновации передано 27 новых жилых комплексов, туда переезжают более пяти тысяч семей, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:09

2024-07-19T10:09

2024-07-19T10:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

общество

жилье

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В столичном ЮАО под заселение жильцов с начала реновации передано 27 новых жилых комплексов, туда переезжают более пяти тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Южный административный округ стал одним из первых, где началось переселение по программе реновации. В настоящее время во всех районах округа, включенных в программу, москвичи уже переезжают в новые жилые комплексы. Всего на юге столицы планируется переселение жителей 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек. Сейчас около 12 тысяч участников программы уже переехали в 27 новостроек, еще примерно 700 человек находятся в процессе переезда", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что в новостройки переезжают жители Западного Бирюлева, Донского района, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов округа.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на юге столицы по программе реновации переселились или находятся в процессе переселения жители 79 домов, больше всего их в районах Царицыно, Нагатинский Затон и Нагорный.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с начала 2024 года в столице под заселение по реновации передали 30 новостроек.

https://ria.ru/20240717/efimov-1960132864.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, общество, жилье