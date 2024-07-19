https://ria.ru/20240719/domodedovo-1960689073.html
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа - РИА Новости, 19.07.2024
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа
Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:43
2024-07-19T12:43
2024-07-19T13:32
домодедово (аэропорт)
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
microsoft corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900693140_0:0:2609:1468_1920x0_80_0_0_0f69d6020dc979d2b6ad09e86aae9dbb.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor."Штатно", - сказала она, отвечая на вопрос о работе аэропорта в контексте задержек.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900693140_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_c7888bd4f89a0bcbd0afdf7c954e0692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия, microsoft corporation
Домодедово (аэропорт), Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия, Microsoft Corporation
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа
Домодедово не наблюдает задержек прилетов рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Штатно", - сказала она, отвечая на вопрос о работе аэропорта в контексте задержек.