https://ria.ru/20240719/domodedovo-1960689073.html

В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа

В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа - РИА Новости, 19.07.2024

В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа

Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:43

2024-07-19T12:43

2024-07-19T13:32

домодедово (аэропорт)

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

россия

microsoft corporation

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor."Штатно", - сказала она, отвечая на вопрос о работе аэропорта в контексте задержек.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html

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домодедово (аэропорт), технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия, microsoft corporation