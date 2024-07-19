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В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа - РИА Новости, 19.07.2024
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12:43 19.07.2024 (обновлено: 13:32 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/domodedovo-1960689073.html
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа - РИА Новости, 19.07.2024
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа
Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:43
2024-07-19T13:32
домодедово (аэропорт)
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
microsoft corporation
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor."Штатно", - сказала она, отвечая на вопрос о работе аэропорта в контексте задержек.
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домодедово (аэропорт), технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия, microsoft corporation
Домодедово (аэропорт), Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия, Microsoft Corporation
В Домодедово нет задержек прилетов рейсов из-за рубежа

Домодедово не наблюдает задержек прилетов рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" не наблюдает задержек рейсов из-за рубежа на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Штатно", - сказала она, отвечая на вопрос о работе аэропорта в контексте задержек.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок
Вчера, 13:00
 
Домодедово (аэропорт)ТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийРоссияMicrosoft Corporation
 
 
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