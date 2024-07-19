Власти Молдавии подпитывают атмосферу против инакомыслящих, заявил Додон
Додон: Кишинев нагнетает атмосферу ненависти по отношению к инакомыслящим
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Власти Молдавии нагнетают атмосферу ненависти, считая инакомыслящих врагами, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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"Атмосферу ненависти мы видим и в Молдавии, и это дело рук Майи Санду и ее команды. Всех инакомыслящих они считают врагами, рукой Кремля, олигархами, бандитами и так далее", - заявил Додон на брифинге.
По его словам, то, что происходит в США, Евросоюзе, регионе, показывает, что ситуация идет по нежелательному сценарию для Санду, глобалистов и "соросят". "Грядут очень важные региональные и мировые события в противовес Санду и действующему правительству, что приведет к изменению обстановки в регионе, включая Украину. Уверен, что в первом полугодии 2025 года будет заключен мирный договор, и эта война закончится", - отметил Додон.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.