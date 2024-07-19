https://ria.ru/20240719/disnejlend-1960708220.html
Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда
Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда - РИА Новости, 19.07.2024
Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда
Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные из соцсетей. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:26
2024-07-19T13:26
2024-07-19T13:26
в мире
париж
франция
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134395/56/1343955675_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_25f0c81ad6dca91faf851361e2ea5bca.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные из соцсетей. "Некоторые доски объявлений в парижском парке показывают сообщения об ошибках, в том числе экраны, на которых отображается время ожидания аттракционов", - говорится в сообщении телеканала. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134395/56/1343955675_116:0:1884:1326_1920x0_80_0_0_8e791c6decf50823fb4597380ffba90f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Париж, Франция, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда
Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже