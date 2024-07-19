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Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда

Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда - РИА Новости, 19.07.2024

Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда

Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные из соцсетей. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:26

2024-07-19T13:26

2024-07-19T13:26

в мире

париж

франция

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные из соцсетей. "Некоторые доски объявлений в парижском парке показывают сообщения об ошибках, в том числе экраны, на которых отображается время ожидания аттракционов", - говорится в сообщении телеканала. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html

париж

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в мире, париж, франция, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний