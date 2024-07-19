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Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда - РИА Новости, 19.07.2024
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13:26 19.07.2024
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Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда
Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда - РИА Новости, 19.07.2024
Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда
Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные из соцсетей. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:26
2024-07-19T13:26
в мире
париж
франция
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные из соцсетей. "Некоторые доски объявлений в парижском парке показывают сообщения об ошибках, в том числе экраны, на которых отображается время ожидания аттракционов", - говорится в сообщении телеканала. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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в мире, париж, франция, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Париж, Франция, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Масштабный сбой затронул работу парижского Диснейлэнда

Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже

© РИА Новости / Виктория ВиатрисВход в парк Диснейленд в Париже
Вход в парк Диснейленд в Париже - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Вход в парк Диснейленд в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой затронул работу парка развлечений Диснейлэнд в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные из соцсетей.
"Некоторые доски объявлений в парижском парке показывают сообщения об ошибках, в том числе экраны, на которых отображается время ожидания аттракционов", - говорится в сообщении телеканала.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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