https://ria.ru/20240719/deti-1960788393.html

В Архангельской области двое детей утонули в озере

В Архангельской области двое детей утонули в озере - РИА Новости, 19.07.2024

В Архангельской области двое детей утонули в озере

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, которых... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:04

2024-07-19T17:04

2024-07-19T17:38

происшествия

россия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, которых оставили без присмотра, утонули в озере у деревни Усть-Вага в Архангельской области, сообщили в региональном СУСК РФ. Трагедия произошла в пятницу днем. В озере у деревни Усть-Вага в Виноградовском районе утонули 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. "Очевидцы достали детей из воды, но несмотря на проведение реанимационных мероприятий спасти детей не удалось. По предварительным данным, дети находились в водоеме без присмотра взрослых", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, тела в воде заметили другие дети, гуляющие по берегу. Они добежали до ближайшего дома и позвали на помощь. Следователи возбудили дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

россия

архангельская область

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происшествия, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)