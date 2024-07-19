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В Архангельской области двое детей утонули в озере - РИА Новости, 19.07.2024
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17:04 19.07.2024 (обновлено: 17:38 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/deti-1960788393.html
В Архангельской области двое детей утонули в озере
В Архангельской области двое детей утонули в озере - РИА Новости, 19.07.2024
В Архангельской области двое детей утонули в озере
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, которых... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:04
2024-07-19T17:38
происшествия
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, которых оставили без присмотра, утонули в озере у деревни Усть-Вага в Архангельской области, сообщили в региональном СУСК РФ. Трагедия произошла в пятницу днем. В озере у деревни Усть-Вага в Виноградовском районе утонули 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. "Очевидцы достали детей из воды, но несмотря на проведение реанимационных мероприятий спасти детей не удалось. По предварительным данным, дети находились в водоеме без присмотра взрослых", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, тела в воде заметили другие дети, гуляющие по берегу. Они добежали до ближайшего дома и позвали на помощь. Следователи возбудили дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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происшествия, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области двое детей утонули в озере

СК возбудил дело после гибели детей 7 и 8 лет в Архангельской области

© Фото : СУ СК России по Архангельской области и НАО/TelegramМесто происшествия, где двое детей утонули в озере у деревни Усть-Вага в Виноградовском районе Архангельской области. 19 июля 2024
Место происшествия, где двое детей утонули в озере у деревни Усть-Вага в Виноградовском районе Архангельской области. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : СУ СК России по Архангельской области и НАО/Telegram
Место происшествия, где двое детей утонули в озере у деревни Усть-Вага в Виноградовском районе Архангельской области. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, которых оставили без присмотра, утонули в озере у деревни Усть-Вага в Архангельской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
Трагедия произошла в пятницу днем. В озере у деревни Усть-Вага в Виноградовском районе утонули 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. "Очевидцы достали детей из воды, но несмотря на проведение реанимационных мероприятий спасти детей не удалось. По предварительным данным, дети находились в водоеме без присмотра взрослых", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, тела в воде заметили другие дети, гуляющие по берегу. Они добежали до ближайшего дома и позвали на помощь.
Следователи возбудили дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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ПроисшествияРоссияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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