https://ria.ru/20240719/desantniki-1960612331.html

Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном

Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.07.2024

Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном

Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" нанесло артиллерийский удар и уничтожило пункт управления батальона украинской РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:06

2024-07-19T05:06

2024-07-19T05:09

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 июл — РИА Новости. Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" нанесло артиллерийский удар и уничтожило пункт управления батальона украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" артиллеристов-десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона", — сообщили в оборонном ведомстве. По словам представителя министерства обороны, в перехваченном радиообмене противник сообщал, что вместе с командным пунктом были уничтожены находившиеся в нем офицеры управления и личный состав батальона ВСУ. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.

https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960584921.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф