https://ria.ru/20240719/desantniki-1960612331.html
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.07.2024
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном
Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" нанесло артиллерийский удар и уничтожило пункт управления батальона украинской РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:06
2024-07-19T05:06
2024-07-19T05:09
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4e1c66c45f717d92ab31bb0e11f4c5cd.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 июл — РИА Новости. Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" нанесло артиллерийский удар и уничтожило пункт управления батальона украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" артиллеристов-десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона", — сообщили в оборонном ведомстве. По словам представителя министерства обороны, в перехваченном радиообмене противник сообщал, что вместе с командным пунктом были уничтожены находившиеся в нем офицеры управления и личный состав батальона ВСУ. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960584921.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2590b0eaff81d89518c5284717f87ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном
МО: десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра