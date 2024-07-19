Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 19.07.2024 (обновлено: 05:09 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/desantniki-1960612331.html
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.07.2024
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном
Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" нанесло артиллерийский удар и уничтожило пункт управления батальона украинской РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:06
2024-07-19T05:09
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4e1c66c45f717d92ab31bb0e11f4c5cd.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 июл — РИА Новости. Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" нанесло артиллерийский удар и уничтожило пункт управления батальона украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" артиллеристов-десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона", — сообщили в оборонном ведомстве. По словам представителя министерства обороны, в перехваченном радиообмене противник сообщал, что вместе с командным пунктом были уничтожены находившиеся в нем офицеры управления и личный состав батальона ВСУ. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960584921.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2590b0eaff81d89518c5284717f87ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ под Херсоном

МО: десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 июл — РИА Новости. Подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" нанесло артиллерийский удар и уничтожило пункт управления батальона украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" артиллеристов-десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона", — сообщили в оборонном ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Делают сейчас". Стало известно, что произошло с ВСУ
Вчера, 23:20
По словам представителя министерства обороны, в перехваченном радиообмене противник сообщал, что вместе с командным пунктом были уничтожены находившиеся в нем офицеры управления и личный состав батальона ВСУ.
После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ
Вчера, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала