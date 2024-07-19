https://ria.ru/20240719/dagestan-1960714915.html
В Дагестане назначили нового главу МЧС
В Дагестане назначили нового главу МЧС - РИА Новости, 19.07.2024
В Дагестане назначили нового главу МЧС
Начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов покинул должность и назначен руководителем МЧС республики, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:46
2024-07-19T13:46
2024-07-19T15:11
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960721254_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_c4d2482567d5b5a28ba657c4759473c5.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов покинул должность и назначен руководителем МЧС республики, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики."Нариман Казимагамедов назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан. Указ подписал (глава региона) Сергей Меликов", – написано в сообщении.В пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану подтвердили РИА Новости, что Казимагамедов покинул должность начальника управления. Позже стало известно, что полковник внутренней службы Олег Колпиков назначен временно исполняющим обязанности начальника главного управления МЧС России по Дагестану. "Колпиков Олег Александрович. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Республике Дагестан, полковник внутренней службы", – сообщается в разделе "Руководство" на сайте ГУМЧС России по республике.С июля 2016 года Колпиков занимает должность первого заместителя начальника ГУМЧС по Дагестану.Казимагамедов с 2014 года возглавлял МЧС Дагестана, в прошлом году покинул этот пост по собственному желанию, продолжив работу на должности начальника ГУМЧС по республике.
https://ria.ru/20240314/mchs-1932898572.html
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сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане назначили нового главу МЧС
Начальник ГУМЧС Дагестана занял пост руководителя МЧС республики