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В Чувашии будут судить пьяного водителя, сбившего женщин на обочине
В Чувашии будут судить пьяного водителя, сбившего женщин на обочине - РИА Новости, 19.07.2024
В Чувашии будут судить пьяного водителя, сбившего женщин на обочине
Водитель, который пьяным наехал на группу женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой, в результате чего одна из них погибла, предстанет перед судом в Чувашии,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:45
2024-07-19T13:45
2024-07-19T14:07
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Водитель, который пьяным наехал на группу женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой, в результате чего одна из них погибла, предстанет перед судом в Чувашии, сообщает МВД региона. ДТП произошло вечером 19 марта около деревни Шупоси Моргаушского муниципального округа. "Четверо женщин, увлекающихся скандинавской ходьбой, как обычно, вышли на прогулку. При виде приближающегося автомобиля они шагнули с обочины в сугроб, но Mitsubishi неожиданно вильнул в сторону и сбил двух женщин. 52-летняя жительница округа, которая замыкала колонну, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее подруге была оказана помощь в больнице", - говорится в сообщении. В ходе освидетельствования водителя у него было установлено состояние сильного алкогольного опьянения. Мужчина и не отрицал, что в тот вечер трижды употреблял спиртные напитки, после чего сел за руль. Несмотря на это, он признал свою вину лишь частично, утверждая, что наезд никак не связан с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Но следствие доказало, что пьяный водитель допустил потерю курсовой устойчивости автомобиля, выехал на обочину дороги справа и продолжил по ней движение, что и привело к ДТП с тяжкими последствиями. "Материалы уголовного дела по обвинению жителя села Большой Сундырь в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения (часть 4 статьи 264 УК РФ), направлено в Моргаушский районный суд Чувашии", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия
В Чувашии будут судить пьяного водителя, сбившего женщин на обочине
Пьяный водитель, сбивший двух женщин в Чувашии, пойдет под суд
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Водитель, который пьяным наехал на группу женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой, в результате чего одна из них погибла, предстанет перед судом в Чувашии, сообщает МВД региона.
ДТП произошло вечером 19 марта около деревни Шупоси Моргаушского муниципального округа.
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"Четверо женщин, увлекающихся скандинавской ходьбой, как обычно, вышли на прогулку. При виде приближающегося автомобиля они шагнули с обочины в сугроб, но Mitsubishi неожиданно вильнул в сторону и сбил двух женщин. 52-летняя жительница округа, которая замыкала колонну, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее подруге была оказана помощь в больнице", - говорится в сообщении.
В ходе освидетельствования водителя у него было установлено состояние сильного алкогольного опьянения. Мужчина и не отрицал, что в тот вечер трижды употреблял спиртные напитки, после чего сел за руль. Несмотря на это, он признал свою вину лишь частично, утверждая, что наезд никак не связан с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Но следствие доказало, что пьяный водитель допустил потерю курсовой устойчивости автомобиля, выехал на обочину дороги справа и продолжил по ней движение, что и привело к ДТП с тяжкими последствиями.
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"Материалы уголовного дела по обвинению жителя села Большой Сундырь в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения (часть 4 статьи 264 УК РФ), направлено в Моргаушский районный суд Чувашии", - подчеркивается в сообщении.