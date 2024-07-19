https://ria.ru/20240719/chuvashija-1960714634.html

В Чувашии будут судить пьяного водителя, сбившего женщин на обочине

В Чувашии будут судить пьяного водителя, сбившего женщин на обочине - РИА Новости, 19.07.2024

В Чувашии будут судить пьяного водителя, сбившего женщин на обочине

Водитель, который пьяным наехал на группу женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой, в результате чего одна из них погибла, предстанет перед судом в Чувашии,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:45

2024-07-19T13:45

2024-07-19T14:07

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960711931_0:107:776:544_1920x0_80_0_0_0587a35b40a2539fef3115278eb042d2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Водитель, который пьяным наехал на группу женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой, в результате чего одна из них погибла, предстанет перед судом в Чувашии, сообщает МВД региона. ДТП произошло вечером 19 марта около деревни Шупоси Моргаушского муниципального округа. "Четверо женщин, увлекающихся скандинавской ходьбой, как обычно, вышли на прогулку. При виде приближающегося автомобиля они шагнули с обочины в сугроб, но Mitsubishi неожиданно вильнул в сторону и сбил двух женщин. 52-летняя жительница округа, которая замыкала колонну, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее подруге была оказана помощь в больнице", - говорится в сообщении. В ходе освидетельствования водителя у него было установлено состояние сильного алкогольного опьянения. Мужчина и не отрицал, что в тот вечер трижды употреблял спиртные напитки, после чего сел за руль. Несмотря на это, он признал свою вину лишь частично, утверждая, что наезд никак не связан с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Но следствие доказало, что пьяный водитель допустил потерю курсовой устойчивости автомобиля, выехал на обочину дороги справа и продолжил по ней движение, что и привело к ДТП с тяжкими последствиями. "Материалы уголовного дела по обвинению жителя села Большой Сундырь в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения (часть 4 статьи 264 УК РФ), направлено в Моргаушский районный суд Чувашии", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240716/gruzovik-1960006029.html

https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия