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Омского чиновника обвинили в мошенничестве с квартирами для детей-сирот - РИА Новости, 19.07.2024
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15:07 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/chinovnik-1960741397.html
Омского чиновника обвинили в мошенничестве с квартирами для детей-сирот
Омского чиновника обвинили в мошенничестве с квартирами для детей-сирот - РИА Новости, 19.07.2024
Омского чиновника обвинили в мошенничестве с квартирами для детей-сирот
Заместителя главы администрации Советского округа Омска обвиняют в приобретении по завышенной стоимости квартир для детей-сирот, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:07
2024-07-19T15:07
происшествия
жилье
россия
омск
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Заместителя главы администрации Советского округа Омска обвиняют в приобретении по завышенной стоимости квартир для детей-сирот, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области. Следователи считают, что чиновник, пользуясь своим служебным положением, покупал по завышенной стоимости квартиры для детей-сирот. Для этого он договорился со своим знакомым предпринимателем. Таким образом региону был причинен ущерб на сумму 23,7 миллиона рублей. Также без квартир осталось большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "По версии следствия, данный чиновник, занимая должность заместителя начальника КУ ОО "Центр учета и содержания собственности Омской области", договорился со своим знакомым предпринимателем о хищении бюджетных денежных средств путем приобретения по завышенной стоимости квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В суде прокуратура поддержала ходатайство СУСК России по Омской области об избрании данному чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отправил его под домашний арест", - пояснили в пресс-службе. Аналогичную меру пресечения избрали для предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
https://ria.ru/20240718/arest-1960580019.html
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происшествия, жилье, россия, омск, омская область
Происшествия, Жилье, Россия, Омск, Омская область
Омского чиновника обвинили в мошенничестве с квартирами для детей-сирот

Замглавы администрации Омска обвиняют в мошенничестве с квартирами для сирот

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Заместителя главы администрации Советского округа Омска обвиняют в приобретении по завышенной стоимости квартир для детей-сирот, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области.
Следователи считают, что чиновник, пользуясь своим служебным положением, покупал по завышенной стоимости квартиры для детей-сирот. Для этого он договорился со своим знакомым предпринимателем. Таким образом региону был причинен ущерб на сумму 23,7 миллиона рублей. Также без квартир осталось большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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"По версии следствия, данный чиновник, занимая должность заместителя начальника КУ ОО "Центр учета и содержания собственности Омской области", договорился со своим знакомым предпринимателем о хищении бюджетных денежных средств путем приобретения по завышенной стоимости квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В суде прокуратура поддержала ходатайство СУСК России по Омской области об избрании данному чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отправил его под домашний арест", - пояснили в пресс-службе.
Аналогичную меру пресечения избрали для предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
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