https://ria.ru/20240719/briks-1960625144.html

Глава МИД Того рассказал о роли БРИКС в формировании многополярности

Глава МИД Того рассказал о роли БРИКС в формировании многополярности - РИА Новости, 19.07.2024

Глава МИД Того рассказал о роли БРИКС в формировании многополярности

БРИКС может сыграть решающую роль в создании многополярного международного порядка, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:32

2024-07-19T08:32

2024-07-19T08:41

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АККРА, 19 июл - РИА Новости. БРИКС может сыграть решающую роль в создании многополярного международного порядка, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе."В глобальном контексте мы считаем, что БРИКС может сыграть решающую роль в продвижении более сбалансированного и многополярного международного порядка. Для Африки эта группа предлагает альтернативу традиционным партнерам, что может укрепить нашу переговорную позицию на международной арене", - сказал министр.По его словам, Того видит несколько потенциальных преимуществ в расширении сотрудничества с БРИКС."Например, нас особенно интересует опыт Китая и Индии в развитии аграрного сектора, инфраструктуры и информационных технологий. Мы также видим возможности для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции на эти растущие рынки", - отметил он.Дюссе добавил, что несмотря на то, что Того еще официально не обратилась с просьбой о членстве в БРИКС, страна внимательно следит за развитием организации."Мы особенно заинтересованы в развитии нового банка развития БРИКС, который мог бы предложить альтернативные варианты финансирования наших инфраструктурных проектов", - сказал Дюссе.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240711/briks-1958909610.html

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брикс, россия, китай, индия, того, в мире