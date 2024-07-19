https://ria.ru/20240719/brazilija-1960647407.html

Очередная семья староверов переехала из Бразилии в Приморье

Очередная семья староверов переехала из Бразилии в Приморье - РИА Новости, 19.07.2024

Очередная семья староверов переехала из Бразилии в Приморье

Очередная семья староверов из пяти человек переехала из Бразилии в Приморский край по программе переселения соотечественников, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:55

2024-07-19T10:55

2024-07-19T10:55

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Очередная семья староверов из пяти человек переехала из Бразилии в Приморский край по программе переселения соотечественников, сообщает краевое правительство. "В Международном аэропорту Владивостока встретили очередную семью староверов из Бразилии. Она прибыла в Приморье по программе переселения соотечественников … Более 100 лет назад их прадеды вынужденно уехали из страны. А теперь глава семейства Порфирий, его жена Минадора и дети Анфиан, Елисавета и Евсевия, наконец, вернулись на родину", - говорится в сообщении. В Южной Америке молодая семья жила в русской деревне староверов Масапе, в районе Примаверы. Там глава семьи трудился в найме, занимался скотоводством и растениеводством, выращивал бобы и сою. В Приморье семье предстоит выбрать участок земли в Лесозаводском округе. Планируют заниматься сельским хозяйством, животноводством, шитьем одежды. По словам Минадоры Гуськовой, которые приводятся в сообщении, было страшно ехать так далеко с маленькими детьми, но в итоге семья решилась и осуществила задуманное. По данным властей, в Приморье живут уже 54 семьи старообрядцев из Боливии, Бразилии, Уругвая, США и других стран. Поддержка соотечественников-старообрядцев и их переселение в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933601507.html

https://ria.ru/20240409/starovery-1938783832.html

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жилье, бразилия, россия, приморский край, владимир путин, общество