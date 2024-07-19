https://ria.ru/20240719/bort-1960624710.html

За пассажирами севшего в Красноярске самолета направят борт из Мумбаи

За пассажирами севшего в Красноярске самолета направят борт из Мумбаи - РИА Новости, 19.07.2024

За пассажирами севшего в Красноярске самолета направят борт из Мумбаи

Авиакомпания Air India в 11.00 (8.30 мск) направит из Мумбаи резервный борт для вывоза пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета, говорится в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:29

2024-07-19T08:29

2024-07-19T08:46

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – РИА Новости. Авиакомпания Air India в 11.00 (8.30 мск) направит из Мумбаи резервный борт для вывоза пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета, говорится в сообщении компании.Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. В четверг около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации."Получено разрешение на экстренный рейс, который вылетит из Мумбаи в 11:00 по восточному времени и доставит гостей из международного аэропорта Красноярска позднее сегодня", - сообщили в компании.В компании отметили, что для оказания помощи пассажирам, которые, по требованию властей, должны были оставаться в здании аэровокзала в связи с отсутствием российских виз, была задействована местная служба поддержки.Там также отметили, что всем пассажирам предоставляется питание, на место происшествия прибыли представители индийского консульства, которые вместе с российскими властями работают над тем, чтобы пассажиры могли разместиться в отелях."Air India сожалеет о неудобствах, причиненных пассажирам в связи с этим изменением маршрута, которое было предпринято в интересах безопасности", - добавили в компании.Это уже второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по этому маршруту был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.

https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html

https://ria.ru/20240703/boeing-1957202440.html

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