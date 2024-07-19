https://ria.ru/20240719/bloger-1960781555.html

Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера

Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера - РИА Новости, 19.07.2024

Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера

Суд в Москве арестовал дагестанского блогера, которого задержали за надругательство над христианским крестом, а позже нашли в телефоне детское порно, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:48

2024-07-19T16:48

2024-07-19T17:34

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Суд в Москве арестовал дагестанского блогера, которого задержали за надругательство над христианским крестом, а позже нашли в телефоне детское порно, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 28-летнего мужчину", — уточнили в ведомстве.Блогеру предъявили обвинения по статьям "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".Фигурант дела на заседании не возражал против меры пресечения.По данным следствия, 12 июля мужчина, находясь в Москве, вел стрим, во время которого растоптал христианский крест.Позже СК опубликовал видео с задержанным, на котором тот принес извинения. Впоследствии стало известно, что при обыске у блогера изъяли мобильный телефон, в котором находились "фото- и видеоматериалы, содержащие <...> порнографические изображения несовершеннолетних".Как уточнили в столичной прокуратуре, арестованный отправил через один из мессенджеров три подобных видео в 2022 году.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948120968.html

https://ria.ru/20240719/terakt-1960779747.html

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Уроженец Дагестана, растоптавший христианский крест, в суде Суд в Москве арестовал уроженца Дагестана, который растоптал христианский крест и у которого обнаружили детское порно, сообщила столичная прокуратура 2024-07-19T16:48 true PT0M32S

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происшествия