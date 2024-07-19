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Топтавшего крест дагестанского блогера обвинили в обороте детского порно
Топтавшего крест дагестанского блогера обвинили в обороте детского порно - РИА Новости, 19.07.2024
Топтавшего крест дагестанского блогера обвинили в обороте детского порно
Уроженцу Дагестана, задержанному за надругательство над христианским крестом, предъявили обвинение по факту оборота детской порнографии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:10
2024-07-19T11:10
2024-07-19T12:47
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уроженцу Дагестана, задержанному за надругательство над христианским крестом, предъявили обвинение по факту оборота детской порнографии, сообщили РИА Новости в столичном главке Следственного комитета."В рамках расследования <…> по месту проживания фигуранта произведен осмотр места происшествия, где был изъят его мобильный телефон. При его осмотре обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних", — заявили в ведомстве.Против задержанного возбудили второе уголовное дело — по статье "Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".Первое дело против него завели по статье об оскорблении чувств верующих. По данным следствия, 12 июля мужчина вел в Москве стрим, во время которого растоптал христианский крест. Его задержали, позже СК опубликовал видео, на котором блогер принес извинения христианам, заявил, что сожалеет о содеянном, и пообещал, что подобное больше не повторится.Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте задержанного.
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960661091.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Москва
Топтавшего крест дагестанского блогера обвинили в обороте детского порно
СК обвинил оскорбившего верующих блогера из Дагестана в обороте детского порно