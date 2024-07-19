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Бирюков: более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве
Бирюков: более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве - РИА Новости, 19.07.2024
Бирюков: более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:11
2024-07-19T10:11
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых домов. В настоящее время выполнено более половины от общего объема работ - отремонтировали 1188 объектов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при планировании учитываются периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть работ проводят в период с апреля по декабрь. "В рамках ремонтной программы проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960406637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых домов. В настоящее время выполнено более половины от общего объема работ - отремонтировали 1188 объектов", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что при планировании учитываются периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть работ проводят в период с апреля по декабрь.
"В рамках ремонтной программы проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.