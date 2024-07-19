https://ria.ru/20240719/bilayn-1960709262.html

Beeline cloud локализовал ИТ-инфраструктуру для страховой компании "Герса"

Beeline cloud локализовал ИТ-инфраструктуру для страховой компании "Герса" - РИА Новости, 19.07.2024

Beeline cloud локализовал ИТ-инфраструктуру для страховой компании "Герса"

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud реализовал масштабный проект локализации ИТ-инфраструктуры для ООО "Страховая компания Герса",... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:59

2024-07-19T13:59

2024-07-19T13:59

россия

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud реализовал масштабный проект локализации ИТ-инфраструктуры для ООО "Страховая компания Герса", сообщает компания.В связи с начавшимся процессом реорганизации "СК Герса", ранее известная как Euler Hermes Ru ("Ойлер Гермес Ру"), столкнулась с необходимостью полной локализации своей ИТ-инфраструктуры.В рамках проекта beeline cloud спроектировал и развернул ИТ-инфраструктуру с нуля, учитывая законодательные требования и особенности бизнеса "СК Герса". Высокий уровень безопасности данных обеспечивается за счет использования современных технологий и надежных решений. Процесс миграции данных и пользователей был реализован без прерывания операционной деятельности, что позволило продолжать работу без перебоев. Проект позволил "СК Герса" значительно сэкономить временные и финансовые ресурсы за счет использования арендных и аутсорсинговых услуг."Без преувеличения, мы гордимся данным проектом. Наши команды продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность, что позволило выполнить все задачи в кратчайшие сроки. Проект по локализации ИТ-инфраструктуры "Герса" стал ярким примером того, как современные технологии и надежные партнерские отношения могут обеспечить высокий уровень безопасности и непрерывность бизнеса", — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLt1ft4EVW

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком