В двух регионах начнутся новые суды над участниками беспорядков в Махачкале
Суды над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы пройдут в двух регионах
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Новые суды над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
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"В ближайшее время судами в Краснодарском и Ставропольском краях начнется рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы", - говорится в сообщении.
В частности, уточняется, что 23 июля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Дагестана, которым предъявлено обвинение в участии в беспорядках по одному из указанных уголовных дел.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Как уточнили в Генпрокуратуре, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отменам регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Гособвинение, по данным Генпрокуратуры, запросило для подсудимых от 7 до 10 лет лишения свободы.
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