Рейтинг@Mail.ru
В двух регионах начнутся новые суды над участниками беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 19.07.2024 (обновлено: 16:17 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/besporyadki-1960760565.html
В двух регионах начнутся новые суды над участниками беспорядков в Махачкале
В двух регионах начнутся новые суды над участниками беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 19.07.2024
В двух регионах начнутся новые суды над участниками беспорядков в Махачкале
Новые суды над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:46
2024-07-19T16:17
происшествия
махачкала
ставропольский край
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Новые суды над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В ближайшее время судами в Краснодарском и Ставропольском краях начнется рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы", - говорится в сообщении. В частности, уточняется, что 23 июля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Дагестана, которым предъявлено обвинение в участии в беспорядках по одному из указанных уголовных дел. Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Как уточнили в Генпрокуратуре, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отменам регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Гособвинение, по данным Генпрокуратуры, запросило для подсудимых от 7 до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240118/baymak-1921986055.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html
махачкала
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d89b9246fe986dbeed3df6479dd27496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, ставропольский край, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Махачкала, Ставропольский край, Россия, Генеральная прокуратура РФ
В двух регионах начнутся новые суды над участниками беспорядков в Махачкале

Суды над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы пройдут в двух регионах

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Новые суды над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"В ближайшее время судами в Краснодарском и Ставропольском краях начнется рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы", - говорится в сообщении.
Беспорядки у здания суда в городе Баймак - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в башкирском Баймаке
18 января, 08:56
В частности, уточняется, что 23 июля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Дагестана, которым предъявлено обвинение в участии в беспорядках по одному из указанных уголовных дел.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Как уточнили в Генпрокуратуре, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отменам регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Гособвинение, по данным Генпрокуратуры, запросило для подсудимых от 7 до 10 лет лишения свободы.
Заседание Оперштаба Дагестана по ситуации в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
30 октября 2023, 03:08
 
ПроисшествияМахачкалаСтавропольский крайРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала