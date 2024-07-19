В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии
Белорусские пограничники задержали россиянина, обвиняемого в педофилии
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусско-литовская граница вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусско-литовская граница вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали при попытке незаконно попасть в Литву россиянина, обвиняемого на родине в педофилии, сообщила пресс-служба госпогранкомитета республики в Telegram-канале.
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"На границе с Литвой задержан педофил… В понедельник, 15 июня, полоцкие пограничники получили информацию о нахождении в Браславском районе неизвестного мужчины. Вечером того же дня пограничный наряд задержал нарушителя в пограничной зоне, им оказался гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина прибыл в Беларусь с Дальнего Востока России и намеревался попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования у себя на родине.
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"Задержанного обвиняют по статьям 134 и 242 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина передан сотрудникам пограничной службы ФСБ РФ. А в Белоруссии за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанному назначен штраф.