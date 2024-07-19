https://ria.ru/20240719/belorussija-1960805215.html

В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии

В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 19.07.2024

В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии

Белорусские пограничники задержали при попытке незаконно попасть в Литву россиянина, обвиняемого на родине в педофилии, сообщила пресс-служба госпогранкомитета... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:52

2024-07-19T17:52

2024-07-19T17:52

литва

россия

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали при попытке незаконно попасть в Литву россиянина, обвиняемого на родине в педофилии, сообщила пресс-служба госпогранкомитета республики в Telegram-канале."На границе с Литвой задержан педофил… В понедельник, 15 июня, полоцкие пограничники получили информацию о нахождении в Браславском районе неизвестного мужчины. Вечером того же дня пограничный наряд задержал нарушителя в пограничной зоне, им оказался гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина прибыл в Беларусь с Дальнего Востока России и намеревался попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования у себя на родине. "Задержанного обвиняют по статьям 134 и 242 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что мужчина передан сотрудникам пограничной службы ФСБ РФ. А в Белоруссии за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанному назначен штраф.

https://ria.ru/20240622/migranty-1954653995.html

https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949628247.html

литва

россия

белоруссия

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литва, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)