Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/belorussija-1960805215.html
В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии
В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 19.07.2024
В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии
Белорусские пограничники задержали при попытке незаконно попасть в Литву россиянина, обвиняемого на родине в педофилии, сообщила пресс-служба госпогранкомитета... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:52
2024-07-19T17:52
литва
россия
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали при попытке незаконно попасть в Литву россиянина, обвиняемого на родине в педофилии, сообщила пресс-служба госпогранкомитета республики в Telegram-канале."На границе с Литвой задержан педофил… В понедельник, 15 июня, полоцкие пограничники получили информацию о нахождении в Браславском районе неизвестного мужчины. Вечером того же дня пограничный наряд задержал нарушителя в пограничной зоне, им оказался гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина прибыл в Беларусь с Дальнего Востока России и намеревался попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования у себя на родине. "Задержанного обвиняют по статьям 134 и 242 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что мужчина передан сотрудникам пограничной службы ФСБ РФ. А в Белоруссии за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанному назначен штраф.
https://ria.ru/20240622/migranty-1954653995.html
https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949628247.html
литва
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Литва, Россия, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белоруссии задержали россиянина, обвиняемого в педофилии

Белорусские пограничники задержали россиянина, обвиняемого в педофилии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусско-литовская граница вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
Белорусско-литовская граница вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусско-литовская граница вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали при попытке незаконно попасть в Литву россиянина, обвиняемого на родине в педофилии, сообщила пресс-служба госпогранкомитета республики в Telegram-канале.
«
"На границе с Литвой задержан педофил… В понедельник, 15 июня, полоцкие пограничники получили информацию о нахождении в Браславском районе неизвестного мужчины. Вечером того же дня пограничный наряд задержал нарушителя в пограничной зоне, им оказался гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Белорусский пограничник рассказал, как в Польше мигрантов избивают кольями
22 июня, 03:21
По данным пресс-службы, мужчина прибыл в Беларусь с Дальнего Востока России и намеревался попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования у себя на родине.
«
"Задержанного обвиняют по статьям 134 и 242 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина передан сотрудникам пограничной службы ФСБ РФ. А в Белоруссии за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанному назначен штраф.
Задержание сотрудниками оперативных подразделений Полоцкого пограничного отряда бывшего наемника, который собирал беспилотники для контрабандистов в городе Молодечно - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Белорусские пограничники задержали сборщика контрабандных БПЛА
31 мая, 12:25
 
ЛитваРоссияБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала