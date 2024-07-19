Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников
В минобороны Белоруссии заявили, что пофамильно знают работающих в ЦИПсО Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего. Архивное фото
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусской стороне известны штат, структура центра информационно-психологических операций Украины и имена сотрудников, заявил начальник отдела главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Александр Иванов.
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"В Беларуси известны их (ЦИПсО) штат, полная структура, на каких машинах они передвигаются. Известны имена, фамилии, фотографии этих людей. Мы знаем, кто работает против нас. Не нужно рассчитывать, что вы как-то навредили Беларуси и останетесь анонимными и незаметными. Конечно, такого не будет", - приводит его слова госиздание "СБ.Беларусь сегодня" в пятницу.
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Иванов отметил, что это довольно высокотехнологичное, большое по численности подразделение.
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"Например, тактические группы 72-го ЦИПсО передвигаются на современной технике, пикапах иностранного производства, имеют камеры, ноутбуки, сейчас активно используются технологии искусственного интеллекта. Все это мы анализируем, изучаем, не даем возможности проникнуть этому в Беларусь", - сказал он.