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Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников - РИА Новости, 19.07.2024
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15:57 19.07.2024 (обновлено: 16:03 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/belorussija-1960765363.html
Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников
Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников - РИА Новости, 19.07.2024
Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников
Белорусской стороне известны штат, структура центра информационно-психологических операций Украины и имена сотрудников, заявил начальник отдела главного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:57
2024-07-19T16:03
белоруссия
украина
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусской стороне известны штат, структура центра информационно-психологических операций Украины и имена сотрудников, заявил начальник отдела главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Александр Иванов. "В Беларуси известны их (ЦИПсО) штат, полная структура, на каких машинах они передвигаются. Известны имена, фамилии, фотографии этих людей. Мы знаем, кто работает против нас. Не нужно рассчитывать, что вы как-то навредили Беларуси и останетесь анонимными и незаметными. Конечно, такого не будет", - приводит его слова госиздание "СБ.Беларусь сегодня" в пятницу. Иванов отметил, что это довольно высокотехнологичное, большое по численности подразделение. "Например, тактические группы 72-го ЦИПсО передвигаются на современной технике, пикапах иностранного производства, имеют камеры, ноутбуки, сейчас активно используются технологии искусственного интеллекта. Все это мы анализируем, изучаем, не даем возможности проникнуть этому в Беларусь", - сказал он.
https://radiosputnik.ru/20240713/lukashenko-1959448609.html
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белоруссия, украина
Белоруссия, Украина
Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников

В минобороны Белоруссии заявили, что пофамильно знают работающих в ЦИПсО Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Шеврон на форме белорусского военнослужащего. Архивное фото
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусской стороне известны штат, структура центра информационно-психологических операций Украины и имена сотрудников, заявил начальник отдела главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Александр Иванов.
«
"В Беларуси известны их (ЦИПсО) штат, полная структура, на каких машинах они передвигаются. Известны имена, фамилии, фотографии этих людей. Мы знаем, кто работает против нас. Не нужно рассчитывать, что вы как-то навредили Беларуси и останетесь анонимными и незаметными. Конечно, такого не будет", - приводит его слова госиздание "СБ.Беларусь сегодня" в пятницу.
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Иванов отметил, что это довольно высокотехнологичное, большое по численности подразделение.
«
"Например, тактические группы 72-го ЦИПсО передвигаются на современной технике, пикапах иностранного производства, имеют камеры, ноутбуки, сейчас активно используются технологии искусственного интеллекта. Все это мы анализируем, изучаем, не даем возможности проникнуть этому в Беларусь", - сказал он.
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