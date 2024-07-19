https://ria.ru/20240719/belorussija-1960765363.html

Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников

Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников - РИА Новости, 19.07.2024

Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников

Белорусской стороне известны штат, структура центра информационно-психологических операций Украины и имена сотрудников, заявил начальник отдела главного... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:57

2024-07-19T15:57

2024-07-19T16:03

белоруссия

украина

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусской стороне известны штат, структура центра информационно-психологических операций Украины и имена сотрудников, заявил начальник отдела главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Александр Иванов. "В Беларуси известны их (ЦИПсО) штат, полная структура, на каких машинах они передвигаются. Известны имена, фамилии, фотографии этих людей. Мы знаем, кто работает против нас. Не нужно рассчитывать, что вы как-то навредили Беларуси и останетесь анонимными и незаметными. Конечно, такого не будет", - приводит его слова госиздание "СБ.Беларусь сегодня" в пятницу. Иванов отметил, что это довольно высокотехнологичное, большое по численности подразделение. "Например, тактические группы 72-го ЦИПсО передвигаются на современной технике, пикапах иностранного производства, имеют камеры, ноутбуки, сейчас активно используются технологии искусственного интеллекта. Все это мы анализируем, изучаем, не даем возможности проникнуть этому в Беларусь", - сказал он.

https://radiosputnik.ru/20240713/lukashenko-1959448609.html

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белоруссия

украина

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белоруссия, украина