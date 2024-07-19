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Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки - РИА Новости, 19.07.2024
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19:03 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/bayden-1960818107.html
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки - РИА Новости, 19.07.2024
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу в соцсети X назвал недостоверной публикацию телеканала NBC о том, что семья президента Джо Байдена РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:03
2024-07-19T19:03
в мире
джо байден
выборы президента сша — 2024
сша
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу в соцсети X назвал недостоверной публикацию телеканала NBC о том, что семья президента Джо Байдена якобы обсуждает план его выхода из гонки за переизбрание, и призвал общественность "сохранять веру" в главу государства. "Неверно. Сохраняйте веру", - написал Бейтc, комментируя публикацию телеканала NBC. После провальных дебатов с экс-президентом и республиканцем Дональдом Трампом и публичных призывов к стареющему Байдену не баллотироваться на второй срок СМИ сообщали, что именно под давлением семьи Байден не намерен выходить из президентской гонки.
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в мире, джо байден, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, США
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки

Белый дом: публикация об обсуждении выхода Байдена из гонки в его семье неверна

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу в соцсети X назвал недостоверной публикацию телеканала NBC о том, что семья президента Джо Байдена якобы обсуждает план его выхода из гонки за переизбрание, и призвал общественность "сохранять веру" в главу государства.
"Неверно. Сохраняйте веру", - написал Бейтc, комментируя публикацию телеканала NBC.
После провальных дебатов с экс-президентом и республиканцем Дональдом Трампом и публичных призывов к стареющему Байдену не баллотироваться на второй срок СМИ сообщали, что именно под давлением семьи Байден не намерен выходить из президентской гонки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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