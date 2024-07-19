https://ria.ru/20240719/bayden-1960818107.html
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки - РИА Новости, 19.07.2024
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу в соцсети X назвал недостоверной публикацию телеканала NBC о том, что семья президента Джо Байдена РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:03
2024-07-19T19:03
2024-07-19T19:03
в мире
джо байден
выборы президента сша — 2024
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу в соцсети X назвал недостоверной публикацию телеканала NBC о том, что семья президента Джо Байдена якобы обсуждает план его выхода из гонки за переизбрание, и призвал общественность "сохранять веру" в главу государства. "Неверно. Сохраняйте веру", - написал Бейтc, комментируя публикацию телеканала NBC. После провальных дебатов с экс-президентом и республиканцем Дональдом Трампом и публичных призывов к стареющему Байдену не баллотироваться на второй срок СМИ сообщали, что именно под давлением семьи Байден не намерен выходить из президентской гонки.
https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, США
Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки
Белый дом: публикация об обсуждении выхода Байдена из гонки в его семье неверна