https://ria.ru/20240719/bayden-1960818107.html

Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки

Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки - РИА Новости, 19.07.2024

Белый дом отрицает, что Байден обсуждает с семьей выход из гонки

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу в соцсети X назвал недостоверной публикацию телеканала NBC о том, что семья президента Джо Байдена РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:03

2024-07-19T19:03

2024-07-19T19:03

в мире

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу в соцсети X назвал недостоверной публикацию телеканала NBC о том, что семья президента Джо Байдена якобы обсуждает план его выхода из гонки за переизбрание, и призвал общественность "сохранять веру" в главу государства. "Неверно. Сохраняйте веру", - написал Бейтc, комментируя публикацию телеканала NBC. После провальных дебатов с экс-президентом и республиканцем Дональдом Трампом и публичных призывов к стареющему Байдену не баллотироваться на второй срок СМИ сообщали, что именно под давлением семьи Байден не намерен выходить из президентской гонки.

https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

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в мире, джо байден, выборы президента сша — 2024, сша