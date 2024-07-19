Семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки, пишут СМИ
NBC: cемья Байдена начала обсуждать план по его снятию с выборов
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки , сообщает со ссылкой на источники NBC.
По данным двух анонимных источников издания, "члены семьи обсудили, как может выглядеть выход из (президентской - ред.) гонки". Ближайшее окружение президента, говорят источники, придерживается убеждения о том, что, если 81-летний президент примет решение не баллотироваться на второй срок, он прежде всего будет руководствоваться желанием помочь Демократической партии победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. "Семья Байдена отдельно обсуждала, как он бы хотел завершить свою предвыборную кампанию, чтобы это было сделано в соответствии с его графиком и продуманным планом вперед", - пишет NBC. В числе волнующих окружения Байдена вопросов, отмечают источники, - влияние предвыборной гонки на его здоровье, семью и стабильность в стране.
Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ
Вчера, 15:30
После провальных дебатов с Дональдом Трампом и публичных призывов к стареющему Байдену не баллотироваться на второй срок СМИ сообщали, что именно под давлением семьи Байден не намерен выходить из президентской гонки.
Предвыборный штаб Байдена продолжает настаивать, что действующий президент не намерен прекращать борьбу. Заболевший коронавирусом Байден сейчас находится в изоляции в своей резиденции в штате Делавер, но, как сообщает со ссылкой на предвыборный штаб MSNBC, вернется к предвыборным мероприятиям уже на следующей неделе.