В сенате США обвинили демократов в беспорядке вокруг Байдена
Сенатор Рубио: демократы сами создали беспорядок вокруг Байдена
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Демократы сами виноваты в беспорядке, который создали вокруг президента США Джо Байдена, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.
"Демократы создали этот беспорядок, когда скрывали его состояние", - сказал Рубио в кулуарах съезда республиканцев.
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Он подчеркнул, что Дональд Трамп "победил любого" кандидата от демократов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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