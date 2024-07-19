https://ria.ru/20240719/bayden-1960611188.html

В сенате США обвинили демократов в беспорядке вокруг Байдена

В сенате США обвинили демократов в беспорядке вокруг Байдена - РИА Новости, 19.07.2024

В сенате США обвинили демократов в беспорядке вокруг Байдена

Демократы сами виноваты в беспорядке, который создали вокруг президента США Джо Байдена, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:40

2024-07-19T04:40

2024-07-19T04:40

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

марко рубио

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg

МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Демократы сами виноваты в беспорядке, который создали вокруг президента США Джо Байдена, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио. "Демократы создали этот беспорядок, когда скрывали его состояние", - сказал Рубио в кулуарах съезда республиканцев. Он подчеркнул, что Дональд Трамп "победил любого" кандидата от демократов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, марко рубио, выборы президента сша — 2024