Пелоси заявила, что Байдена можно будет убедить выйти из гонки, пишут СМИ
WP: Пелоси считает, что Байдена вскоре получится отговорить от переизбрания
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Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила ряду законодателей, что Джо Байдена можно будет вскоре убедить выйти из президентской гонки, утверждает Washington Post, ссылаясь на источники.
"Пелоси сообщила нескольким демократам в палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки на фоне серьезных сомнений в том, что он сможет победить в ноябре", – утверждает газета, ссылаясь на трех неназванных чиновников-демократов, знакомых с частными беседами экс-спикера.
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Помощники Пелоси в комментарии изданию отказались комментировать ее беседы, отметив, что СМИ "подогревают истерию" по поводу ее дискуссий с главой Белого дома.
Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, отмечала, что Пелоси призвала Байдена отказаться от попытки переизбрания. Телеканал CNN также со ссылкой на источники сообщал, что экс-спикер нижней палаты конгресса в частном порядке заявила Байдену, что он не сможет опередить своего предшественника Дональда Трампа на выборах в ноябре, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей, если не откажется от участия в президентской гонке.
Портал Axios ранее сообщал, что демократы в США полагают, что Пелоси могла бы убедить Байдена выйти из предвыборной гонки. По данным телеканала CNN, Пелоси и бывший президент США Барак Обама в частном порядке выражали сомнения по поводу способности Байдена переизбираться на второй срок, однако они заняли выжидательную позицию и избегают публичных заявлений на этот счет.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.