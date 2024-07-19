Рейтинг@Mail.ru
Пелоси заявила, что Байдена можно будет убедить выйти из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/bayden-1960604437.html
Пелоси заявила, что Байдена можно будет убедить выйти из гонки, пишут СМИ
Пелоси заявила, что Байдена можно будет убедить выйти из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Пелоси заявила, что Байдена можно будет убедить выйти из гонки, пишут СМИ
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила ряду законодателей, что Джо Байдена можно будет вскоре убедить выйти из президентской гонки,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:05
2024-07-19T02:05
в мире
сша
атланта
джо байден
нэнси пелоси
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817656986_0:203:2764:1758_1920x0_80_0_0_af2335c2ac10dbc96f96e12c6b83a41a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила ряду законодателей, что Джо Байдена можно будет вскоре убедить выйти из президентской гонки, утверждает Washington Post, ссылаясь на источники. "Пелоси сообщила нескольким демократам в палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки на фоне серьезных сомнений в том, что он сможет победить в ноябре", – утверждает газета, ссылаясь на трех неназванных чиновников-демократов, знакомых с частными беседами экс-спикера. Помощники Пелоси в комментарии изданию отказались комментировать ее беседы, отметив, что СМИ "подогревают истерию" по поводу ее дискуссий с главой Белого дома. Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, отмечала, что Пелоси призвала Байдена отказаться от попытки переизбрания. Телеканал CNN также со ссылкой на источники сообщал, что экс-спикер нижней палаты конгресса в частном порядке заявила Байдену, что он не сможет опередить своего предшественника Дональда Трампа на выборах в ноябре, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей, если не откажется от участия в президентской гонке. Портал Axios ранее сообщал, что демократы в США полагают, что Пелоси могла бы убедить Байдена выйти из предвыборной гонки. По данным телеканала CNN, Пелоси и бывший президент США Барак Обама в частном порядке выражали сомнения по поводу способности Байдена переизбираться на второй срок, однако они заняли выжидательную позицию и избегают публичных заявлений на этот счет. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
https://ria.ru/20240718/bajden-1960457105.html
https://ria.ru/20240719/ssha-1960600445.html
сша
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817656986_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_bcaea37046d2a0fbb3a4b1d2563faca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атланта, джо байден, нэнси пелоси, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Пелоси заявила, что Байдена можно будет убедить выйти из гонки, пишут СМИ

WP: Пелоси считает, что Байдена вскоре получится отговорить от переизбрания

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила ряду законодателей, что Джо Байдена можно будет вскоре убедить выйти из президентской гонки, утверждает Washington Post, ссылаясь на источники.
"Пелоси сообщила нескольким демократам в палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки на фоне серьезных сомнений в том, что он сможет победить в ноябре", – утверждает газета, ссылаясь на трех неназванных чиновников-демократов, знакомых с частными беседами экс-спикера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
Помощники Пелоси в комментарии изданию отказались комментировать ее беседы, отметив, что СМИ "подогревают истерию" по поводу ее дискуссий с главой Белого дома.
Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, отмечала, что Пелоси призвала Байдена отказаться от попытки переизбрания. Телеканал CNN также со ссылкой на источники сообщал, что экс-спикер нижней палаты конгресса в частном порядке заявила Байдену, что он не сможет опередить своего предшественника Дональда Трампа на выборах в ноябре, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей, если не откажется от участия в президентской гонке.
Портал Axios ранее сообщал, что демократы в США полагают, что Пелоси могла бы убедить Байдена выйти из предвыборной гонки. По данным телеканала CNN, Пелоси и бывший президент США Барак Обама в частном порядке выражали сомнения по поводу способности Байдена переизбираться на второй срок, однако они заняли выжидательную позицию и избегают публичных заявлений на этот счет.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Опрос показал, сколько американцев хотят отставки Байдена
Вчера, 13:20
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке
00:32
 
В миреСШААтлантаДжо БайденНэнси ПелосиДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала