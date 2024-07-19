https://ria.ru/20240719/bayden-1960602786.html

"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу

"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу - РИА Новости, 19.07.2024

"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу

Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к своему завершению на фоне неудач в ходе предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T01:36

2024-07-19T01:36

2024-07-19T01:40

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к своему завершению на фоне неудач в ходе предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Мы близки к концу", - приводит телеканал слова источника, близкого к президенту. Как резюмирует NBC News, "политический мир Байдена рушится". Крупные пожертвования на его предвыборную кампанию упали, а ближайшие союзники призывают президента выйти из гонки. Источники телеканала подчеркивают, что "земля ушла из-под ног" Байдена. Ранее в четверг ряд высокопоставленных демократов на условиях анонимности заявили порталу Axios, что Байден на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден выйти из президентской гонки уже в эти выходные. По данным источников, демократы обеспокоены не только низкими шансами на победу Байдена, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере партией большинства в сенате, а также помешать ей "отбить" нижнюю палату у республиканцев в конце ноября. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240718/smi-1960517151.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024