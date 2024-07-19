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"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу - РИА Новости, 19.07.2024
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01:36 19.07.2024 (обновлено: 01:40 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bayden-1960602786.html
"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу
"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу - РИА Новости, 19.07.2024
"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу
Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к своему завершению на фоне неудач в ходе предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T01:36
2024-07-19T01:40
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к своему завершению на фоне неудач в ходе предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Мы близки к концу", - приводит телеканал слова источника, близкого к президенту. Как резюмирует NBC News, "политический мир Байдена рушится". Крупные пожертвования на его предвыборную кампанию упали, а ближайшие союзники призывают президента выйти из гонки. Источники телеканала подчеркивают, что "земля ушла из-под ног" Байдена. Ранее в четверг ряд высокопоставленных демократов на условиях анонимности заявили порталу Axios, что Байден на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден выйти из президентской гонки уже в эти выходные. По данным источников, демократы обеспокоены не только низкими шансами на победу Байдена, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере партией большинства в сенате, а также помешать ей "отбить" нижнюю палату у республиканцев в конце ноября. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
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РИА Новости
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96
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Мы близки к концу". В окружении Байдена забили тревогу

NBC News: политическая карьера Байдена рушится и близка к завершению

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к своему завершению на фоне неудач в ходе предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Мы близки к концу", - приводит телеканал слова источника, близкого к президенту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
Как резюмирует NBC News, "политический мир Байдена рушится". Крупные пожертвования на его предвыборную кампанию упали, а ближайшие союзники призывают президента выйти из гонки. Источники телеканала подчеркивают, что "земля ушла из-под ног" Байдена.
Ранее в четверг ряд высокопоставленных демократов на условиях анонимности заявили порталу Axios, что Байден на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден выйти из президентской гонки уже в эти выходные.
По данным источников, демократы обеспокоены не только низкими шансами на победу Байдена, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере партией большинства в сенате, а также помешать ей "отбить" нижнюю палату у республиканцев в конце ноября.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
У Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию, пишут СМИ
Вчера, 16:23
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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