Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT
NYT: Байден начал понимать, что не победит на выборах, считают в его окружении
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Близкие к президенту США Джо Байдену люди считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах в США и ему, возможно, придется покинуть гонку, сообщает газета New York Times со ссылкой на четверых людей из окружения президента.
"Несколько людей, близких к президенту Байдену, заявили в четверг, что, по их мнению, он начал принимать мысль, что сможет не победить (на выборах –ред.) в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки", - пишет издание.
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При этом один из источников отметил, что президент пока не принял окончательного решения о выходе из гонки. В то же время еще один источник заявил, что ни для кого не будет сюрпризом, если Байден "скоро" сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены.
В то же время чиновники в Белом доме отрицают сообщения о возможном выходе Байдена из президентской гонки, утверждая, что они появились в результате "скоординированной кампании утечек", устроенной наиболее влиятельными членами Демократической партии США для усиления давления на президента, отмечает издание.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.