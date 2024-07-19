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Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT - РИА Новости, 19.07.2024
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00:44 19.07.2024 (обновлено: 01:30 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bayden-1960600903.html
Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT
Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT - РИА Новости, 19.07.2024
Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT
Близкие к президенту США Джо Байдену люди считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах в США и ему, возможно, придется... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:44
2024-07-19T01:30
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Близкие к президенту США Джо Байдену люди считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах в США и ему, возможно, придется покинуть гонку, сообщает газета New York Times со ссылкой на четверых людей из окружения президента. "Несколько людей, близких к президенту Байдену, заявили в четверг, что, по их мнению, он начал принимать мысль, что сможет не победить (на выборах –ред.) в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки", - пишет издание. При этом один из источников отметил, что президент пока не принял окончательного решения о выходе из гонки. В то же время еще один источник заявил, что ни для кого не будет сюрпризом, если Байден "скоро" сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены. В то же время чиновники в Белом доме отрицают сообщения о возможном выходе Байдена из президентской гонки, утверждая, что они появились в результате "скоординированной кампании утечек", устроенной наиболее влиятельными членами Демократической партии США для усиления давления на президента, отмечает издание.Ранее телеканал ABC News сообщил, что Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку. Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT

NYT: Байден начал понимать, что не победит на выборах, считают в его окружении

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Близкие к президенту США Джо Байдену люди считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах в США и ему, возможно, придется покинуть гонку, сообщает газета New York Times со ссылкой на четверых людей из окружения президента.
"Несколько людей, близких к президенту Байдену, заявили в четверг, что, по их мнению, он начал принимать мысль, что сможет не победить (на выборах –ред.) в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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При этом один из источников отметил, что президент пока не принял окончательного решения о выходе из гонки. В то же время еще один источник заявил, что ни для кого не будет сюрпризом, если Байден "скоро" сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены.
В то же время чиновники в Белом доме отрицают сообщения о возможном выходе Байдена из президентской гонки, утверждая, что они появились в результате "скоординированной кампании утечек", устроенной наиболее влиятельными членами Демократической партии США для усиления давления на президента, отмечает издание.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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