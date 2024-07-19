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Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT

Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT - РИА Новости, 19.07.2024

Байден начал принимать мысль, что может не победить на выборах, пишет NYT

Близкие к президенту США Джо Байдену люди считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах в США и ему, возможно, придется... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T00:44

2024-07-19T00:44

2024-07-19T01:30

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Близкие к президенту США Джо Байдену люди считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах в США и ему, возможно, придется покинуть гонку, сообщает газета New York Times со ссылкой на четверых людей из окружения президента. "Несколько людей, близких к президенту Байдену, заявили в четверг, что, по их мнению, он начал принимать мысль, что сможет не победить (на выборах –ред.) в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки", - пишет издание. При этом один из источников отметил, что президент пока не принял окончательного решения о выходе из гонки. В то же время еще один источник заявил, что ни для кого не будет сюрпризом, если Байден "скоро" сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены. В то же время чиновники в Белом доме отрицают сообщения о возможном выходе Байдена из президентской гонки, утверждая, что они появились в результате "скоординированной кампании утечек", устроенной наиболее влиятельными членами Демократической партии США для усиления давления на президента, отмечает издание.Ранее телеканал ABC News сообщил, что Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку. Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960550925.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024