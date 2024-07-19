https://ria.ru/20240719/bank-1960755196.html

СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России - РИА Новости, 19.07.2024

СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

Цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов банка. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:34

2024-07-19T15:34

2024-07-19T15:37

экономика

россия

оаэ

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов банка. "По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана", — цитирует издание основателя консультационного сервиса OhMySwift Андрея Авраменко.Он добавил, что банк Wio привлекателен для российских клиентов тем, что мог открывать счета онлайн, предоставлять депозиты с высокими ставками и доступ к рынку ценных бумаг.В статье отмечается, что после возникновения проблем с переводами в службе поддержки банка клиенту сообщили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой организации.

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экономика, россия, оаэ