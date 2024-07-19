СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
РБК: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
© iStock.com / Stefan TomicПанорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая
© iStock.com / Stefan Tomic
Панорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов банка.
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"По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана", — цитирует издание основателя консультационного сервиса OhMySwift Андрея Авраменко.
Он добавил, что банк Wio привлекателен для российских клиентов тем, что мог открывать счета онлайн, предоставлять депозиты с высокими ставками и доступ к рынку ценных бумаг.
В статье отмечается, что после возникновения проблем с переводами в службе поддержки банка клиенту сообщили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой организации.
В статье отмечается, что после возникновения проблем с переводами в службе поддержки банка клиенту сообщили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой организации.