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СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России - РИА Новости, 19.07.2024
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15:34 19.07.2024 (обновлено: 15:37 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bank-1960755196.html
СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России - РИА Новости, 19.07.2024
СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
Цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов банка. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:34
2024-07-19T15:37
экономика
россия
оаэ
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов банка. &quot;По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана&quot;, — цитирует издание основателя консультационного сервиса OhMySwift Андрея Авраменко.Он добавил, что банк Wio привлекателен для российских клиентов тем, что мог открывать счета онлайн, предоставлять депозиты с высокими ставками и доступ к рынку ценных бумаг.В статье отмечается, что после возникновения проблем с переводами в службе поддержки банка клиенту сообщили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой организации.
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экономика, россия, оаэ
Экономика, Россия, ОАЭ
СМИ: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

РБК: цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

© iStock.com / Stefan TomicПанорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая
Панорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© iStock.com / Stefan Tomic
Панорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов банка.
«

"По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана", — цитирует издание основателя консультационного сервиса OhMySwift Андрея Авраменко.

Он добавил, что банк Wio привлекателен для российских клиентов тем, что мог открывать счета онлайн, предоставлять депозиты с высокими ставками и доступ к рынку ценных бумаг.

В статье отмечается, что после возникновения проблем с переводами в службе поддержки банка клиенту сообщили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой организации.
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