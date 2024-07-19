Число жертв беспорядков в Бангладеш превысило сто человек
AFP: число жертв протестов в Бангладеш перевалило за сотню
© AP Photo / Rajib DharСтолкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
© AP Photo / Rajib Dhar
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков, вызванных протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеш, превысило 100, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на собственные подсчеты в больницах страны.
Ранее агентство сообщало о 75 погибших.
«
"Число погибших в продолжающихся студенческих протестах в Бангладеш достигло 105 в пятницу вечером, следует из подсчетов Франс Пресс жертв в больницах по всей стране", - пишет агентство.
Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
В британском Лидсе начались массовые беспорядки
Вчера, 04:18
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему.
Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.