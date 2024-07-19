Число жертв беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75
AFP: число жертв беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75
© AFP 2024Беспорядки, вызванные протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеше. 19 июля 2024
Беспорядки, вызванные протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеше. 19 июля 2024
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков, вызванных протестами против системы квот на государственные должности, в Бангладеш увеличилось до 75, передает AFP со ссылкой на медиков.
Ранее агентство сообщало о 64 погибших.
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"Число погибших в продолжающихся студенческих протестах в Бангладеш достигло 75 в пятницу вечером, следует из подсчетов AFP жертв в больницах по всей стране", - пишет агентство.
Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
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Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему.
Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.