https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960819745.html

Число жертв беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75

Число жертв беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75 - РИА Новости, 19.07.2024

Число жертв беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75

Число жертв беспорядков, вызванных протестами против системы квот на государственные должности, в Бангладеш увеличилось до 75, передает AFP со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:13

2024-07-19T19:13

2024-07-19T19:40

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960824080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c405ec8b78de147898077ea2b3eb3e14.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков, вызванных протестами против системы квот на государственные должности, в Бангладеш увеличилось до 75, передает AFP со ссылкой на медиков. Ранее агентство сообщало о 64 погибших. "Число погибших в продолжающихся студенческих протестах в Бангладеш достигло 75 в пятницу вечером, следует из подсчетов AFP жертв в больницах по всей стране", - пишет агентство.Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

https://ria.ru/20240719/velikobritaniya-1960610239.html

https://ria.ru/20240716/kenija-1960059168.html

бангладеш

дакка (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина