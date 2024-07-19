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В Балашихе мужчина травил химикатами мать и отчима - РИА Новости, 19.07.2024
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09:51 19.07.2024 (обновлено: 11:21 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/balashiha-1960634690.html
В Балашихе мужчина травил химикатами мать и отчима
В Балашихе мужчина травил химикатами мать и отчима - РИА Новости, 19.07.2024
В Балашихе мужчина травил химикатами мать и отчима
Молодой человек в Балашихе подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима, это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:51
2024-07-19T11:21
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Молодой человек в Балашихе подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима, это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России в Telegram-канале. "В Балашихе… задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство матери и отчима... Установлено, что с января по июнь 2024 года подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления матери и отчима", - говорится в сообщении. Отмечается, что после резкого ухудшения самочувствия потерпевшие обратились в больницу, где причины установить не смогли, в связи с чем они обратились в следственный отдел. Согласно экспертизам, в продуктах питания из квартиры потерпевших найдены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу. "В дальнейшем в квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал вещества в еду, а также приносил продукты питания и напитки с добавлением в них опасных для здоровья веществ", - добавляется в сообщении. На допросе мужчина создался в содеянном. По уголовному делу проведены допросы, осмотры, назначены экспертизы, в том числе физико-химическая по образцам волос с головы и срезам ногтевых пластин потерпевших. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240421/delo-1941395257.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
Работа следователей в квартире, где мужчина травил мать и отчима химикатами
В Балашихе молодой человек травил химикатами мать и отчима: после ухудшения состояния они обратились в больницу, следователи в дальнейшем установили отравителя с помощью скрытой камеры
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происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе мужчина травил химикатами мать и отчима

В Балашихе задержали мужчину, который травил химикатами мать и отчима

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Молодой человек в Балашихе подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима, это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России в Telegram-канале.
"В Балашихе… задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство матери и отчима... Установлено, что с января по июнь 2024 года подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления матери и отчима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после резкого ухудшения самочувствия потерпевшие обратились в больницу, где причины установить не смогли, в связи с чем они обратились в следственный отдел. Согласно экспертизам, в продуктах питания из квартиры потерпевших найдены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу.
"В дальнейшем в квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал вещества в еду, а также приносил продукты питания и напитки с добавлением в них опасных для здоровья веществ", - добавляется в сообщении.
На допросе мужчина создался в содеянном. По уголовному делу проведены допросы, осмотры, назначены экспертизы, в том числе физико-химическая по образцам волос с головы и срезам ногтевых пластин потерпевших.
По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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ПроисшествияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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