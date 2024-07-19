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В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных

В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных - РИА Новости, 19.07.2024

В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных

Три автомобиля украинских военных подожгли ночью в Одесской области на Украине, сообщило национальное издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:47

2024-07-19T11:47

2024-07-19T11:47

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Три автомобиля украинских военных подожгли ночью в Одесской области на Украине, сообщило национальное издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Первый поджог совершили в самой Одессе в 22.40 (совпадает с мск). Там подожгли автомобиль "Киа Соренто", который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона. Второй поджог совершили в 23.30 в поселке Лиман возле жилого массива Радужный. Там подожгли сразу два автомобиля "Ниссан Навара" и "Рено Мастер", которые принадлежали военным", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240623/kiev-1954841271.html

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