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В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных - РИА Новости, 19.07.2024
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11:47 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960668047.html
В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных
В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных - РИА Новости, 19.07.2024
В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных
Три автомобиля украинских военных подожгли ночью в Одесской области на Украине, сообщило национальное издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:47
2024-07-19T11:47
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Три автомобиля украинских военных подожгли ночью в Одесской области на Украине, сообщило национальное издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Первый поджог совершили в самой Одессе в 22.40 (совпадает с мск). Там подожгли автомобиль "Киа Соренто", который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона. Второй поджог совершили в 23.30 в поселке Лиман возле жилого массива Радужный. Там подожгли сразу два автомобиля "Ниссан Навара" и "Рено Мастер", которые принадлежали военным", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240623/kiev-1954841271.html
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в мире, украина, одесская область, одесса
В мире, Украина, Одесская область, Одесса
В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных

"Страна": в Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных

© РИА Новости / Антон ДенисовПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Три автомобиля украинских военных подожгли ночью в Одесской области на Украине, сообщило национальное издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Первый поджог совершили в самой Одессе в 22.40 (совпадает с мск). Там подожгли автомобиль "Киа Соренто", который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона. Второй поджог совершили в 23.30 в поселке Лиман возле жилого массива Радужный. Там подожгли сразу два автомобиля "Ниссан Навара" и "Рено Мастер", которые принадлежали военным", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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