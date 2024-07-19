https://ria.ru/20240719/aviarejsy-1960785895.html

FlightAware посчитал, сколько рейсов отменили или задержали из-за сбоя

FlightAware посчитал, сколько рейсов отменили или задержали из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

FlightAware посчитал, сколько рейсов отменили или задержали из-за сбоя

Более 2,2 тысячи авиарейсов отменены по всему миру, почти 24 тысячи задержаны на фоне глобального технического сбоя, сообщает вебсайт по отслеживанию полетов... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:59

2024-07-19T16:59

2024-07-19T16:59

в мире

технологии

сша

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 2,2 тысячи авиарейсов отменены по всему миру, почти 24 тысячи задержаны на фоне глобального технического сбоя, сообщает вебсайт по отслеживанию полетов FlightAware. "Общее число задержанных (рейсов) сегодня: 23 929... общее число отмен: 2290", - говорится на сайте. В том числе в США были отменены свыше 1,3 тысячи рейсов и задержаны 3265 самолетов. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html

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в мире, технологии, сша, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний