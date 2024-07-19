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American Airlines восстановила работу после технического сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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12:54 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/aviakompaniya-1960692330.html
American Airlines восстановила работу после технического сбоя
American Airlines восстановила работу после технического сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
American Airlines восстановила работу после технического сбоя
Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines сообщила РИА Новости, что смогла восстановить работу после глобального технического сбоя. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:54
2024-07-19T12:54
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технологии
сша
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines сообщила РИА Новости, что смогла восстановить работу после глобального технического сбоя. Ранее на сайте управления гражданской авиации США появилась информация о приостановке полетов авиакомпании American Airlines из-за проблемы со связью. "По состоянию на 5 часов утра (12.00 мск - ред.) мы смогли безопасно восстановить нашу работу", - заявил представитель авиакомпании агентству. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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в мире, технологии, сша, american airlines
В мире, Технологии, США, American Airlines
American Airlines восстановила работу после технического сбоя

Авиакомпания American Airlines восстановила работу после глобального сбоя

© AP Photo / Stefanie DazioПассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя
Пассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Stefanie Dazio
Пассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines сообщила РИА Новости, что смогла восстановить работу после глобального технического сбоя.
Ранее на сайте управления гражданской авиации США появилась информация о приостановке полетов авиакомпании American Airlines из-за проблемы со связью.
"По состоянию на 5 часов утра (12.00 мск - ред.) мы смогли безопасно восстановить нашу работу", - заявил представитель авиакомпании агентству.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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Вчера, 12:41
 
В миреТехнологииСШАAmerican Airlines
 
 
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