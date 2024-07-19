https://ria.ru/20240719/aviakompanii-1960667860.html
Индийские авиакомпании сообщили о проблемах с программным обеспечением
Индийские авиакомпании сообщили о проблемах с программным обеспечением - РИА Новости, 19.07.2024
Индийские авиакомпании сообщили о проблемах с программным обеспечением
Индийские авиакомпании IndiGo, SpiceJet и Akasa Air сообщили о проблемах с программным обеспечением, используемым для бронирования и регистрации пассажиров их... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:51
2024-07-19T11:51
2024-07-19T11:51
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indigo
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – РИА Новости. Индийские авиакомпании IndiGo, SpiceJet и Akasa Air сообщили о проблемах с программным обеспечением, используемым для бронирования и регистрации пассажиров их рейсов. "На наши системы в настоящее время влияет сбой в работе Microsoft, который также затрагивает другие компании. В это время могут быть затронуты бронирование, регистрация, доступ к посадочному талону и некоторые рейсу", - сообщили представители IndiGo В компании отметили, что получили большое число обращений в их колл-центр и призвали пассажиров обращаться к специалистам компании только если их поездка состоится в течение ближайших 24 часов. Как сообщила бюджетная авиакомпания SpiceJet, сперва ее сотрудники столкнулись с проблемой при предоставлении обновлений о сбоях в работе рейсов. Позже компания сообщила о технических проблемах с поставщиком услуг, которые влияют на онлайн-сервисы, включая бронирование, регистрацию и управление функциями бронирования. "В результате мы активировали ручную регистрацию и посадку во всех аэропортах. Мы просим пассажиров, планирующих предстоящие поездки, прибыть в аэропорт раньше обычного, чтобы пройти регистрацию на наших стойках", - отметили в авиакомпании. Базирующаяся в Мумбаи индийская бюджетная авиакомпания Akasa Air также отметила проблемы с онлайн-сервисами, включая услуги бронирования, регистрации и управления бронированием, будут временно недоступны. "В настоящее время мы следуем процессам ручной регистрации и посадки в аэропортах и поэтому просим пассажиров, планирующих ближайшие поездки, прибыть в аэропорт заранее, чтобы зарегистрироваться на наших стойках", - отметили представители авиакомпании. Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.
https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html
https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, мумбаи, indigo, авиакомпании, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Индия, Мумбаи, IndiGo, авиакомпании, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Индийские авиакомпании сообщили о проблемах с программным обеспечением
IndiGo, SpiceJet и Akasa Air сообщили о проблемах с программным обеспечением
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – РИА Новости. Индийские авиакомпании IndiGo, SpiceJet и Akasa Air сообщили о проблемах с программным обеспечением, используемым для бронирования и регистрации пассажиров их рейсов.
"На наши системы в настоящее время влияет сбой в работе Microsoft, который также затрагивает другие компании. В это время могут быть затронуты бронирование, регистрация, доступ к посадочному талону и некоторые рейсу", - сообщили представители IndiGo
В компании отметили, что получили большое число обращений в их колл-центр и призвали пассажиров обращаться к специалистам компании только если их поездка состоится в течение ближайших 24 часов.
Как сообщила бюджетная авиакомпания SpiceJet, сперва ее сотрудники столкнулись с проблемой при предоставлении обновлений о сбоях в работе рейсов. Позже компания сообщила о технических проблемах с поставщиком услуг, которые влияют на онлайн-сервисы, включая бронирование, регистрацию и управление функциями бронирования. "В результате мы активировали ручную регистрацию и посадку во всех аэропортах. Мы просим пассажиров, планирующих предстоящие поездки, прибыть в аэропорт раньше обычного, чтобы пройти регистрацию на наших стойках", - отметили в авиакомпании.
Базирующаяся в Мумбаи
индийская бюджетная авиакомпания Akasa Air также отметила проблемы с онлайн-сервисами, включая услуги бронирования, регистрации и управления бронированием, будут временно недоступны. "В настоящее время мы следуем процессам ручной регистрации и посадки в аэропортах и поэтому просим пассажиров, планирующих ближайшие поездки, прибыть в аэропорт заранее, чтобы зарегистрироваться на наших стойках", - отметили представители авиакомпании.
Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.